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Во Франции кафе разрешили открыть веранды на парковках
Во Франции кафе разрешили открыть веранды на парковках
Парижские кафе заняли парковочные места на улицах и вдоль бульваров — теперь там находятся открытые веранды, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:46
2021-03-05T01:46
2021-03-05T01:46
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парижские кафе заняли парковочные места на улицах и вдоль бульваров — теперь там находятся открытые веранды, сообщает "ЕвроПульс".Таким образом мэрия французской столицы решила поддержать рестораторов, открывших свои заведения после локдауна.На некоторых улицах даже перекрыли автомобильное движение, чтобы увеличить зону для приема пищи.Благодаря расширению открытых веранд рестораны могут сохранять социальную дистанцию между столиками и предлагать услуги большему числу клиентов.Профсоюз парижских рестораторов выступил с инициативой оставить часть парковочных мест ресторанам под столики и после окончания пандемии. Это также поможет уменьшить количество машин в центре.Впрочем, в ближайшее время во Франции вступит в силу запрет отапливать открытые веранды ресторанов и кафе обогревателями. Так что следующей зимой, число желающих пообедать за столиком на улице снизится, говорят эксперты. Посетителям останется только кутаться в пледы.
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рестораны, кафе, туризм, новости - туризм, франция, париж
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Парижские кафе заняли парковочные места на улицах и вдоль бульваров — теперь там находятся открытые веранды, сообщает
"ЕвроПульс".
Таким образом мэрия французской столицы решила поддержать рестораторов, открывших свои заведения после локдауна.
На некоторых улицах даже перекрыли автомобильное движение, чтобы увеличить зону для приема пищи.
Благодаря расширению открытых веранд рестораны могут сохранять социальную дистанцию между столиками и предлагать услуги большему числу клиентов.
Профсоюз парижских рестораторов выступил с инициативой оставить часть парковочных мест ресторанам под столики и после окончания пандемии. Это также поможет уменьшить количество машин в центре.
Впрочем, в ближайшее время во Франции вступит в силу запрет отапливать открытые веранды ресторанов и кафе обогревателями. Так что следующей зимой, число желающих пообедать за столиком на улице снизится, говорят эксперты. Посетителям останется только кутаться в пледы.