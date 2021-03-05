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ФосАгро приветствует принятие ЕК рекомендаций по экомаркировке удобрений
ФосАгро приветствует принятие ЕК рекомендаций по экомаркировке удобрений
Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, приветствует принятие Европейской Комиссией официальной инструкции по... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:29
2021-03-05T11:29
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, приветствует принятие Европейской Комиссией официальной инструкции по использованию добровольной экомаркировки для удобрений без опасных для здоровья людей и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов, сообщает пресс-служба ФосАгро."Компания всегда приветствует меры, способствующие увеличению прозрачности цепочки производства и поставок удобрений для конечных потребителей. Фермеры имеют право принимать решение о выборе удобрений с учетом всей имеющейся информации об их составе, особенно когда речь идет об отсутствии опасных для здоровья и почв концентраций токсичных веществ, таких как кадмий. А для производителей фосфорных удобрений по всему миру создаются дополнительные стимулы совершенствовать технологии производства, чтобы обеспечивать устойчивость сельского хозяйства и заботиться о плодородии почв и здоровье населения", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.В свою очередь председатель комитета Совета директоров "ФосАгро" по устойчивому развитию, независимого директора Ирина Бокова отметила, что введение маркировки представляет собой ответственную политику как в свете роста востребованности более здоровых и безопасных продуктов питания, так и постоянно растущей базы научных исследований, свидетельствующих, что снижение концентрации кадмия в удобрениях будет способствовать долгосрочному здоровью почв и меньшему попаданию этого токсичного вещества в организм человека через продукты питания.Как отметил председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Ксавье Роле, в компании уверены, что основными бенефициарами решения о зеленой маркировке станут жители Европы и потребители во всех странах, импортирующих сельскохозяйственную продукцию, произведенную в ЕС.В пресс-службе отметили, что в России уже с марта прошлого года содержание кадмия в минеральных удобрениях регулируется ГОСТ Р 58658-2019 на удобрения с улучшенными экологическими характеристиками, и лимиты эти жестче европейских.Предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России под указанным ГОСТом, ограничена 20 мг/кг содержания фосфора. Этот ГОСТ Р входит в пакет требований к национальному бренду экологически чистой продукции "Зеленый стандарт".
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро приветствует принятие ЕК рекомендаций по экомаркировке удобрений

11:29 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группа "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, приветствует принятие Европейской Комиссией официальной инструкции по использованию добровольной экомаркировки для удобрений без опасных для здоровья людей и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"Компания всегда приветствует меры, способствующие увеличению прозрачности цепочки производства и поставок удобрений для конечных потребителей. Фермеры имеют право принимать решение о выборе удобрений с учетом всей имеющейся информации об их составе, особенно когда речь идет об отсутствии опасных для здоровья и почв концентраций токсичных веществ, таких как кадмий. А для производителей фосфорных удобрений по всему миру создаются дополнительные стимулы совершенствовать технологии производства, чтобы обеспечивать устойчивость сельского хозяйства и заботиться о плодородии почв и здоровье населения", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
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В свою очередь председатель комитета Совета директоров "ФосАгро" по устойчивому развитию, независимого директора Ирина Бокова отметила, что введение маркировки представляет собой ответственную политику как в свете роста востребованности более здоровых и безопасных продуктов питания, так и постоянно растущей базы научных исследований, свидетельствующих, что снижение концентрации кадмия в удобрениях будет способствовать долгосрочному здоровью почв и меньшему попаданию этого токсичного вещества в организм человека через продукты питания.
"Люди не только в ЕС, но и по всему миру, покупая продукты питания, будут иметь возможность совершать более информированный выбор, понимая, из чего и как они произведены, какие питательные вещества применялись для выращивания сельхозпродукции", - сказала Бокова, занимавшая ранее в течение 8 лет пост главы ЮНЕСКО. -0-
Как отметил председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Ксавье Роле, в компании уверены, что основными бенефициарами решения о зеленой маркировке станут жители Европы и потребители во всех странах, импортирующих сельскохозяйственную продукцию, произведенную в ЕС.
В пресс-службе отметили, что в России уже с марта прошлого года содержание кадмия в минеральных удобрениях регулируется ГОСТ Р 58658-2019 на удобрения с улучшенными экологическими характеристиками, и лимиты эти жестче европейских.
Предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России под указанным ГОСТом, ограничена 20 мг/кг содержания фосфора. Этот ГОСТ Р входит в пакет требований к национальному бренду экологически чистой продукции "Зеленый стандарт".
 
Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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