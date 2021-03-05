https://ria.ru/20210305/farmpreparaty-1600084972.html

Воробьев: Подмосковье выпускает более 20% фармпрепаратов в стране

Воробьев: Подмосковье выпускает более 20% фармпрепаратов в стране

На Московскую область приходится более 20% общего объёма производства лекарственных препаратов в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:52

2021-03-05T14:52

2021-03-05T14:52

новости подмосковья

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

серпухов

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На Московскую область приходится более 20% общего объёма производства лекарственных препаратов в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, посетивший завод "Биннофарм Групп" в городском округе Серпухов, где выпускают препараты от коронавируса."В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране, то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат. И фарма растёт сейчас быстрее других промышленных отраслей", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.На предприятии работают свыше 550 человек, больше половины – женщины. Губернатор поздравил сотрудниц завода с предстоящим женским праздником, поблагодарил их за профессионализм. Фармацевтический завод был открыт два года назад. Правительство области оказало компании поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Производственная мощность завода - 120 миллионов упаковок в год. "Биннофарм Групп" выпускает, в том числе препараты, рекомендованные Минздравом РФ для лечения от COVID-19. В период пандемии объем производства таких средств увеличен в 7 раз, открыт дополнительный цех. Осенью 2020 года завод перешел на круглосуточный режим работы, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html

московская область (подмосковье)

серпухов

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здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), серпухов