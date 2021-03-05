СК возбудил дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения мальчика с поручня эскалатора в ТЦ на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова
Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство начало проверку после падения четырехлетнего мальчика с поручня эскалатора в торговом центре на юге города. Старший помощник руководителя московского главка СК РФ рассказала, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего.
28 февраля, 17:56В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок
"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Иванова.
По данным СК, 3 марта в торгово-развлекательном центре на юге Москвы четырехлетний ребенок подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж и ухватился за резиновый поручень, после чего поднялся до второго этажа и упал. Мальчик госпитализирован.
"Установлено, что малолетний ребенок находился в торговом центре совместно с родителями. В ближайшее время следствие допросит очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра", - добавила Иванова.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник агентства.
15 февраля, 17:25В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога