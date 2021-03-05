https://ria.ru/20210305/eskalator-1600092700.html

СК возбудил дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

СК возбудил дело после падения мальчика с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения мальчика с поручня эскалатора в ТЦ на юге Москвы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:23

2021-03-05T15:23

2021-03-05T15:23

людмила нефедова

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения мальчика с поручня эскалатора в ТЦ на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия ИвановаРанее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство начало проверку после падения четырехлетнего мальчика с поручня эскалатора в торговом центре на юге города. Старший помощник руководителя московского главка СК РФ рассказала, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего."По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Иванова.По данным СК, 3 марта в торгово-развлекательном центре на юге Москвы четырехлетний ребенок подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж и ухватился за резиновый поручень, после чего поднялся до второго этажа и упал. Мальчик госпитализирован."Установлено, что малолетний ребенок находился в торговом центре совместно с родителями. В ближайшее время следствие допросит очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра", - добавила Иванова.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210228/attraktsion-1599333476.html

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москва

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Ребенок сорвался с высоты на эскалаторе в ТЦ. Кадры камеры наблюдения В московском ТЦ на Кировоградской улице 4-летний мальчик схватился за поручень эскалатора, проехал этаж и сорвался, ребенок в больнице, прокуратура разбирается. 2021-03-05T15:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия