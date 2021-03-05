https://ria.ru/20210305/demokratiya-1599956752.html

Научат демократии. США определились со способами вмешательства

Научат демократии. США определились со способами вмешательства

Американцы больше не собираются воевать за демократию. Время показало: интервенции и свержение авторитарных лидеров неэффективны. Вашингтон извлек из этого... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T11:36

светлана тихановская

хуан гуаидо

капитолий

энтони блинкен

алексей навальный

си цзиньпин

барак обама

джо байден

ливия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Американцы больше не собираются воевать за демократию. Время показало: интервенции и свержение авторитарных лидеров неэффективны. Вашингтон извлек из этого уроки и планирует менять мир, начиная с себя. Как теперь США намерены действовать, разбиралось РИА Новости. Новые времена — новые способыПервое официальное выступление госсекретаря Энтони Блинкена в Госдепе, хотя и проходило в пустом зале, наделало шуму. За полчаса глава американской дипломатии перечислил главные направления внешней политики, которые скоро закрепят в стратегии национальной безопасности. Почти все, что сказал Блинкен, не ново: и он, и президент Джо Байден за последние месяцы озвучивали это не раз. И все же кое-что привлекло внимание. "Наш подход изменится, — объявил госсекретарь. — Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой". Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он. Более того, слова "продвижение демократии" приобрели негативный оттенок, и даже сами американцы в них уже не верят. Мир стал другим, и в новых условиях Вашингтон переключит внимание с угрозы терроризма на борьбу с державами-соперниками. Продвигать демократию — а это по-прежнему императив внешней политики США — нужно собственным примером. "В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам. Не нужно облегчать им задачу", — заключил дипломат. Такой себе примерПрошлый год принес стране испытания. Пандемия коронавируса, похоронившая больше американцев, чем Первая, Вторая и Вьетнамская войны, вместе взятые, показала неравенство в сфере здравоохранения. Расовые бунты из-за полицейской жестокости и убийств чернокожих в очередной раз высветили проблему системного расизма в обществе. Выборы президента и вовсе стали самыми скандальными за многие десятилетия. Дональд Трамп до сих пор утверждает, что результаты подтасовали. Это привело к настоящему набегу на фундаментальные ценности: шестого января толпа ворвалась в здание Капитолия во время утверждения результатов голосования выборщиков. Перед новым президентом, Джо Байденом, остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США — все еще светоч демократии. "С личным примером в Штатах сейчас большие проблемы, — говорит в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. — Им необходим риторический инструмент для мобилизации электората. Важно показать: мы способны урегулировать ситуацию в стране". В какой-то мере заявления Блинкена можно считать направленными вовнутрь, полагает Кошкин. "Навести порядок в других государствах — своего рода стимул: нужно начать с себя", — поясняет он. Развитие против демократииАдминистрация Байдена постоянно подчеркивает: главный стратегический соперник — Китай и его модель развития. Именно ее изменения Вашингтон намерен добиваться. Сам же Пекин не планирует экспортировать политическую систему куда бы то ни было, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы будем продвигать возможности для мира с помощью развития", — объяснял он. В некоторых странах действительно есть запрос на импорт отдельно взятых элементов китайского госуправления, говорит консультант Московского центра Карнеги китаист Темур Умаров. Пример — государства Центральной Азии, где влияние США с каждым годом уменьшается. "Всем автократиям региона хочется повторить успех Китая: стать развитой экономикой без демократических реформ", — отмечает Умаров. В то же время любая автократия в современном мире вынуждена казаться демократией. Без этого невозможно нормально существовать в глобальном мире. Соединенные Штаты могли бы усилить позиции в регионе, если бы более активно вовлекались в Центральную Азию экономически, как это делает Пекин. Без этого, полагает Умаров, не добиться большого влияния в идеологическом плане. Незабытое староеПодход новой администрации — продолжение начатого еще Бараком Обамой. Так называемая доктрина Обамы подразумевала и сокращение американского военного присутствия за рубежом. Уже тогда демократы пришли к выводу, что военные методы не столь эффективны и распространять демократию нужно не за счет интервенций, оккупации и государственного строительства, а с помощью мягкой силы.Однако у 44-го президента получилось не очень: в 2011-м США нанесли авиаудары по ливийским правительственным войскам. Обама позже признавал, что решение, конечно, было правильным, но к последствиям Вашингтон не подготовился. Ливия погрузилась в хаос — Обама назвал это самой страшной ошибкой своего президентства.Нынешняя администрация продолжит его попытки и будет использовать все способы, кроме непосредственно военной интервенции, полагает Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. "Упор сделают на политику зарубежной помощи и НКО, будут гораздо активнее поддерживать "оранжевые революции", — говорит он, напоминая, что в Сирии с режимом Башара Асада США напрямую не воевали, а помогали оппозиционным силам. — Это остается допустимым инструментом". Сейчас Вашингтон выступает за представителей оппозиции в России, Белоруссии, Венесуэле. Ранее Штаты ввели санкции против некоторых российских чиновников из-за дела Алексея Навального. Ограничительные меры в адрес белорусского президента Александра Лукашенко с американским послом обсуждала Светлана Тихановская. Накануне Блинкен созвонился с Хуаном Гайдо, оппозиционным лидером Венесуэлы. В Китае и Иране США помогают прозападным НКО и диссидентам. Конкретные действия зависят от страны, замечает Суслов. Где-то это поддержка одной из сторон в гражданской войне, где-то — провокация политического кризиса. История показывает: только личным примером насадить демократию проблематично — это куда сложнее, чем выделить деньги на зарубежные проекты. Так что финансовая поддержка дружественных сил, видимо, станет главным инструментом Госдепа.

https://ria.ru/20210227/sdelka-1599124078.html

https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

https://ria.ru/20210205/bayden-1596058960.html

ливия

китай

венесуэла

ирак

белоруссия

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, хуан гуаидо, капитолий, энтони блинкен, алексей навальный, си цзиньпин, барак обама, джо байден, ливия, китай, венесуэла, ирак, белоруссия, сирия, сша, в мире