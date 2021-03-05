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Создатели популярного браузера Chrome изменили правила его обновления
Создатели популярного браузера Chrome изменили правила его обновления
Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщается в официальном блоге программного продукта "корпорации добра". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:21
2021-03-05T15:21
2021-03-05T15:21
наука
google
интернет
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщается в официальном блоге программного продукта "корпорации добра".Разработчики Chrome переходят на месячный цикл обновления браузера. Раньше новые версии программы публиковались раз в шесть недель. Для тех же пользователей, которые не хотят видеть изменения так часто, Google пообещала опцию Extended Stable. С ней обновления функций будут приходить каждые восемь недель.Google планирует перейти на четырехнедельный цикл обновления программного обеспечения с Chrome 94, выход которой запланирован на третий квартал 2021 года.
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google, интернет, технологии
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщается
в официальном блоге программного продукта "корпорации добра".
Разработчики Chrome переходят на месячный цикл обновления браузера. Раньше новые версии программы публиковались раз в шесть недель. Для тех же пользователей, которые не хотят видеть изменения так часто, Google пообещала опцию Extended Stable. С ней обновления функций будут приходить каждые восемь недель.
Google планирует перейти на четырехнедельный цикл обновления программного обеспечения с Chrome 94, выход которой запланирован на третий квартал 2021 года.