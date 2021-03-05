https://ria.ru/20210305/chrome-1600091994.html

Создатели популярного браузера Chrome изменили правила его обновления

Создатели популярного браузера Chrome изменили правила его обновления

Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщается в официальном блоге программного продукта "корпорации добра". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:21

2021-03-05T15:21

2021-03-05T15:21

наука

google

интернет

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщается в официальном блоге программного продукта "корпорации добра".Разработчики Chrome переходят на месячный цикл обновления браузера. Раньше новые версии программы публиковались раз в шесть недель. Для тех же пользователей, которые не хотят видеть изменения так часто, Google пообещала опцию Extended Stable. С ней обновления функций будут приходить каждые восемь недель.Google планирует перейти на четырехнедельный цикл обновления программного обеспечения с Chrome 94, выход которой запланирован на третий квартал 2021 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, интернет, технологии