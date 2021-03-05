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Пользователи призвали располневшую Боню сесть на диету
Пользователи призвали располневшую Боню сесть на диету
Пользователи призвали телеведущую и блогера Викторию Боню сесть на диету после того, как она разместила в Instagram снимок, на котором, по мнению подписчиков,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T03:45
2021-03-05T03:45
2021-03-05T03:45
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виктория боня
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи призвали телеведущую и блогера Викторию Боню сесть на диету после того, как она разместила в Instagram снимок, на котором, по мнению подписчиков, выглядит сильно поправившейся.На фотографии звезда телепроекта "Дом-2" позирует с давней подругой на одном из светских мероприятий."Виктория, очень приятно видеть вас в таком весе! Сочно", — написала одна из поклонниц в комментариях.Однако не все позитивно оценили такие изменения во внешности 41-летней телеведущей. Многие подписчики отметили, что худенькой она выглядела лучше."В этом весе вы взрослее выглядите. Вам так хорошо было быть худой. Даже тощей", "Располнела как. Скиньте немного. Не идет", "Мне кажется, уже лишнего набрали. Вид уже совсем другой", — поделились мнением пользователи.Виктория Боня на негативные высказывания пока не отреагировала.
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стиль жизни, москва, диета, виктория боня, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Пользователи призвали телеведущую и блогера Викторию Боню сесть на диету после того, как она разместила
в Instagram снимок, на котором, по мнению подписчиков, выглядит сильно поправившейся.
На фотографии звезда телепроекта "Дом-2" позирует с давней подругой на одном из светских мероприятий.
"Виктория, очень приятно видеть вас в таком весе! Сочно", — написала одна из поклонниц в комментариях.
"Я набрала девять килограммов за год. Ура!" — ответила ей Боня.
Однако не все позитивно оценили такие изменения во внешности 41-летней телеведущей. Многие подписчики отметили, что худенькой она выглядела лучше.
"В этом весе вы взрослее выглядите. Вам так хорошо было быть худой. Даже тощей", "Располнела как. Скиньте немного. Не идет", "Мне кажется, уже лишнего набрали. Вид уже совсем другой", — поделились мнением пользователи.
Виктория Боня на негативные высказывания пока не отреагировала.