https://ria.ru/20210305/bonya-1599947420.html

Пользователи призвали располневшую Боню сесть на диету

Пользователи призвали располневшую Боню сесть на диету

Пользователи призвали телеведущую и блогера Викторию Боню сесть на диету после того, как она разместила в Instagram снимок, на котором, по мнению подписчиков,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T03:45

2021-03-05T03:45

2021-03-05T03:45

стиль жизни

москва

диета

шоубиз

виктория боня

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599950287_0:13:750:435_1920x0_80_0_0_e31015480dec20e75ac48b7edb70bc78.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи призвали телеведущую и блогера Викторию Боню сесть на диету после того, как она разместила в Instagram снимок, на котором, по мнению подписчиков, выглядит сильно поправившейся.На фотографии звезда телепроекта "Дом-2" позирует с давней подругой на одном из светских мероприятий."Виктория, очень приятно видеть вас в таком весе! Сочно", — написала одна из поклонниц в комментариях.Однако не все позитивно оценили такие изменения во внешности 41-летней телеведущей. Многие подписчики отметили, что худенькой она выглядела лучше."В этом весе вы взрослее выглядите. Вам так хорошо было быть худой. Даже тощей", "Располнела как. Скиньте немного. Не идет", "Мне кажется, уже лишнего набрали. Вид уже совсем другой", — поделились мнением пользователи.Виктория Боня на негативные высказывания пока не отреагировала.

https://ria.ru/20201221/dieta-1590235941.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, москва, диета, виктория боня, шоу-бизнес, знаменитости, звезды