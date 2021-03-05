Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса.Картина "Колеса удачи и фантазии" состоит из трех историй. Они объединены темами любви, страсти и отношений.Хамагути прославился после выхода фильма "Счастливый час" (2015 год). В 2018 году его картина "Асако 1 и 2" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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