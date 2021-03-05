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Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях
Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях
Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:08
2021-03-05T15:08
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса.Картина "Колеса удачи и фантазии" состоит из трех историй. Они объединены темами любви, страсти и отношений.Хамагути прославился после выхода фильма "Счастливый час" (2015 год). В 2018 году его картина "Асако 1 и 2" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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РИА Новости
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германия, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости

Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях

15:08 05.03.2021
 
© Fictive (2021)Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"
Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Fictive (2021)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса.
Картина "Колеса удачи и фантазии" состоит из трех историй. Они объединены темами любви, страсти и отношений.

"Там, где обычно заканчиваются диалоги и слова, начинается обсуждение этого фильма, — говорится в заявлении жюри. — Слова Хамагути — это вещество, музыка и материал"

Хамагути прославился после выхода фильма "Счастливый час" (2015 год). В 2018 году его картина "Асако 1 и 2" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
© Fictive (2021)Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"
Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
1 из 3
Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"
© Fictive (2021)
© Fictive (2021)

Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
2 из 3

Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)
© Fictive (2021)

Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

Кадр из фильма Колеса удачи и фантазии
3 из 3

Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Колеса удачи и фантазии"
© Fictive (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Колеса удачи и фантазии"

© Fictive (2021)
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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