https://ria.ru/20210305/berlinale-1600085846.html

Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях

Гран-при Берлинале получил фильм японца Хамагути об отношениях

Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:08

2021-03-05T15:08

2021-03-05T15:08

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильм "Колеса удачи и фантазии" японского Рюсукэ Хамагути получил Гран-при 71-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщило жюри Основного конкурса.Картина "Колеса удачи и фантазии" состоит из трех историй. Они объединены темами любви, страсти и отношений.Хамагути прославился после выхода фильма "Счастливый час" (2015 год). В 2018 году его картина "Асако 1 и 2" участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.

https://ria.ru/20210305/kino-1600083603.html

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германия, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости