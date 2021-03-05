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Немецкий музей потроллил Байдена из-за его слов о мышлении неандертальцев
Немецкий музей потроллил Байдена из-за его слов о мышлении неандертальцев
Немецкий музей неандертальцев отправил президенту США Джо Байдену приглашение после того, как тот назвал отмену COVID-ограничений проявлением "неандертальского... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:46
2021-03-05T14:26
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техас
миссисипи
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немецкий музей неандертальцев отправил президенту США Джо Байдену приглашение после того, как тот назвал отмену COVID-ограничений проявлением "неандертальского мышления".Американский лидер употребил такое словосочетание, говоря о решении властей штатов Техас и Миссисипи отменить некоторые меры, в том числе масочный режим."Дорогой Джо Байден! Мы поддерживаем вашу критику касательно решения об отмене масочного режима в масштабах всего штата. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем вам посетить наш музей, как только появится такая возможность", — говорится в твиттере музея. "Неандертальцы были умнее, чем вы думаете!" — подчеркнули там.Неандертальский музей в немецком городе Меттман основан в 1996 году недалеко от места, где в 1856 году обнаружили кости неандертальца. Ежегодно музей посещают около 160 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, германия, техас, миссисипи, в мире

Немецкий музей потроллил Байдена из-за его слов о мышлении неандертальцев

11:46 05.03.2021 (обновлено: 14:26 05.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немецкий музей неандертальцев отправил президенту США Джо Байдену приглашение после того, как тот назвал отмену COVID-ограничений проявлением "неандертальского мышления".
Американский лидер употребил такое словосочетание, говоря о решении властей штатов Техас и Миссисипи отменить некоторые меры, в том числе масочный режим.
"Дорогой Джо Байден! Мы поддерживаем вашу критику касательно решения об отмене масочного режима в масштабах всего штата. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем вам посетить наш музей, как только появится такая возможность", — говорится в твиттере музея.
"Неандертальцы были умнее, чем вы думаете!" — подчеркнули там.
Неандертальский музей в немецком городе Меттман основан в 1996 году недалеко от места, где в 1856 году обнаружили кости неандертальца. Ежегодно музей посещают около 160 тысяч человек.
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