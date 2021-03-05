https://ria.ru/20210305/avstriya-1599994133.html

В Австрии в сувенирном киоске начали делать тесты на коронавирус

В Австрии в сувенирном киоске начали делать тесты на коронавирус

Сувенирный киоск, расположенный поблизости от Венской государственной оперы, в 2021 году переделали в пункт тестирования на COVID-19, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:50

2021-03-05T00:50

2021-03-05T00:50

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сувенирный киоск, расположенный поблизости от Венской государственной оперы, в 2021 году переделали в пункт тестирования на COVID-19, сообщает TourDom.ru.По словам директора австрийской принимающей компании Сергея Назона, еще в 2019 году там торговали сувенирами рядом с одной из главных достопримечательностей австрийской столицы. Потом, когда гостей в городе практически не стало, начали продавать сосиски. Позднее и этот род деятельности пришлось свернуть из-за введения строгих ограничений на фоне пандемии. Сейчас киоск предлагает всем желающим различные виды тестирования на коронавирус. Стоимость услуг начинается от 29 евро (около 2600 рублей) и зависит от времени получения результатов. Например, справку о наличии антител можно получить за пять-восемь минут, заплатив 39 евро (3500 рублей). ПЦР-тест обойдется в 89 евро (почти восемь тысяч руб.). Эксперт также поделился актуальной информацией об ограничениях в Австрии. В марте власти планируют постепенно смягчать действующие меры по борьбе с коронавирусом. Первые шаги по возвращению к нормальной жизни будут предприняты с 15 марта в регионе Форарльберг, который имеет лучшие эпидемиологические показатели в стране. В частности, откроются рестораны, обслуживающие клиентов на открытом воздухе. В остальных регионах это произойдет с 27 марта. Сроки открытия отелей и заведений, принимающих посетителей внутри помещений, власти обещают объявить до начала апреля. На сегодняшний день в Австрии работают магазины, музеи, зоопарки, парикмахерские, салоны красоты и торговые точки. Открыта и Венская опера, но только для экскурсий по выходным дням. Местные горнолыжные курорты принимают исключительно австрийцев. Продолжает действовать и обязательный 10-дневный карантин для всех въезжающих в страну.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

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