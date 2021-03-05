https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html

Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США

Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США

Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:27

2021-03-05T05:27

2021-03-05T05:40

вашингтон

владимир путин

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ближний восток

анатолий антонов

афганистан

сирия

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ".Дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на углубление диалога по "региональным сюжетам": Сириии, Афганистану, Ирану, Корейскому полуострову, Ближнему Востоку, Латинской Америке, Азии и Африке.Также, по его словам, необходимо восстановить полноценную инфраструктуру коммуникаций по правительственной линии."Мы неоднократно передавали американской стороне перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. Они касаются подтверждения формулы "Горбачева – Рейгана" о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним", – сказал Антонов.Посол напомнил, что президент Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной информационной безопасности. Его инициатива по-прежнему "остается на столе переговоров", пояснил дипломат."Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути", – подчеркнул Антонов.Главное, чтобы у новой администрации США была политическая воля, заключил посол.

https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html

вашингтон

россия

ближний восток

афганистан

сирия

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, владимир путин, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ближний восток, анатолий антонов, афганистан, сирия, кндр (северная корея), сша, в мире