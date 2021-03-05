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Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:27
2021-03-05T05:40
вашингтон
владимир путин
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ближний восток
анатолий антонов
афганистан
сирия
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ".Дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на углубление диалога по "региональным сюжетам": Сириии, Афганистану, Ирану, Корейскому полуострову, Ближнему Востоку, Латинской Америке, Азии и Африке.Также, по его словам, необходимо восстановить полноценную инфраструктуру коммуникаций по правительственной линии."Мы неоднократно передавали американской стороне перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. Они касаются подтверждения формулы "Горбачева – Рейгана" о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним", – сказал Антонов.Посол напомнил, что президент Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной информационной безопасности. Его инициатива по-прежнему "остается на столе переговоров", пояснил дипломат."Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути", – подчеркнул Антонов.Главное, чтобы у новой администрации США была политическая воля, заключил посол.
https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html
вашингтон
россия
ближний восток
афганистан
сирия
кндр (северная корея)
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вашингтон, владимир путин, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ближний восток, анатолий антонов, афганистан, сирия, кндр (северная корея), сша, в мире

Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США

05:27 05.03.2021 (обновлено: 05:40 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Вашингтону и Москве нужно объединить усилия по ряду направлений, заявил посол России в США Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ".
"Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики", — отметил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на углубление диалога по "региональным сюжетам": Сириии, Афганистану, Ирану, Корейскому полуострову, Ближнему Востоку, Латинской Америке, Азии и Африке.
Также, по его словам, необходимо восстановить полноценную инфраструктуру коммуникаций по правительственной линии.
"Мы неоднократно передавали американской стороне перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений. Они касаются подтверждения формулы "Горбачева – Рейгана" о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним", – сказал Антонов.
Посол напомнил, что президент Владимир Путин предложил широкую программу сотрудничества в вопросах международной информационной безопасности. Его инициатива по-прежнему "остается на столе переговоров", пояснил дипломат.
"Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути", – подчеркнул Антонов.
Главное, чтобы у новой администрации США была политическая воля, заключил посол.
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ВашингтонВладимир ПутинРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ближний ВостокАнатолий АнтоновАфганистанСирияКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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