https://ria.ru/20210305/aeroflot-1600021490.html

"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах

"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах

Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:52

2021-03-05T08:52

2021-03-05T10:37

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.Так он прокомментировал публикацию газеты "Известия", которая со ссылкой на источники написала, что "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту — чтобы пассажир мог выбирать, проходить платную регистрацию на стойке или бесплатно регистрироваться онлайн. Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски.Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. "Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — сказал он.По словам представителя "Аэрофлота", такая практика широко применяется в мире, и для пассажиров авиакомпаний-лоукостеров снижение тарифа даже на 150 рублей (в случае регистрации онлайн) довольно существенно.

https://ria.ru/20210126/aviabilety-1594504107.html

https://ria.ru/20210224/aeroflot-1598704757.html

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