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"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах
Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:52
2021-03-05T10:37
туризм
новости - туризм
россия
михаил демин
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.Так он прокомментировал публикацию газеты "Известия", которая со ссылкой на источники написала, что "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту — чтобы пассажир мог выбирать, проходить платную регистрацию на стойке или бесплатно регистрироваться онлайн. Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски.Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. "Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — сказал он.По словам представителя "Аэрофлота", такая практика широко применяется в мире, и для пассажиров авиакомпаний-лоукостеров снижение тарифа даже на 150 рублей (в случае регистрации онлайн) довольно существенно.
https://ria.ru/20210126/aviabilety-1594504107.html
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туризм, новости - туризм, россия, михаил демин, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество

"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах

08:52 05.03.2021 (обновлено: 10:37 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
Так он прокомментировал публикацию газеты "Известия", которая со ссылкой на источники написала, что "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту — чтобы пассажир мог выбирать, проходить платную регистрацию на стойке или бесплатно регистрироваться онлайн. Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски.
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Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.
"Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — сказал он.
По словам представителя "Аэрофлота", такая практика широко применяется в мире, и для пассажиров авиакомпаний-лоукостеров снижение тарифа даже на 150 рублей (в случае регистрации онлайн) довольно существенно.

"Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", — заключил Демин.

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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМихаил ДеминАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
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