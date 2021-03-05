"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении платной регистрации в аэропортах
08:52 05.03.2021 (обновлено: 10:37 05.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Идея введения платной регистрации в аэропортах сейчас не обсуждается, заявил РИА Новости представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
Так он прокомментировал публикацию газеты "Известия", которая со ссылкой на источники написала, что "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту — чтобы пассажир мог выбирать, проходить платную регистрацию на стойке или бесплатно регистрироваться онлайн. Инициативу рассмотрела Россавиация, указавшая в отзыве на ее социально негативные риски.
Демин пояснил, что речь шла именно об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.
"Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — сказал он.
По словам представителя "Аэрофлота", такая практика широко применяется в мире, и для пассажиров авиакомпаний-лоукостеров снижение тарифа даже на 150 рублей (в случае регистрации онлайн) довольно существенно.
"Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", — заключил Демин.
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