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В "Аэрофлоте" предложили сделать платной регистрацию в аэропорту
В "Аэрофлоте" предложили сделать платной регистрацию в аэропорту
Аэрофлот" предложил ввести услугу платной регистрации в аэропортах, пишут "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:45
2021-03-05T09:31
россия
михаил демин
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предложил ввести услугу платной регистрации в аэропортах, пишут "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.По информации собеседников издания, "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчиков включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Как отмечается, инициативу компании изучили в Росавиации, где указали на социально-негативные риски предлагаемого нововведения.В Минтрансе сообщили газете, что никаких решений по этому вопросу не принималось, а в Росавиации заявили, что не комментируют поступающие предложения и письма.Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин в беседе с изданием уточнил, что компания предложила исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту. Он отметил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Демин объяснил, что подобное нововведение актуально для дискаунтеров, например, дочки "Аэрофлота" авиакомпании "Победа", пассажирам которой важно снижение тарифа на перевозку при онлайн-регистрации "даже на 150 рублей".
https://ria.ru/20210224/aeroflot-1598704757.html
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россия, михаил демин, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество

В "Аэрофлоте" предложили сделать платной регистрацию в аэропорту

05:45 05.03.2021 (обновлено: 09:31 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" предложил ввести услугу платной регистрации в аэропортах, пишут "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях.
По информации собеседников издания, "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчиков включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Как отмечается, инициативу компании изучили в Росавиации, где указали на социально-негативные риски предлагаемого нововведения.
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В Минтрансе сообщили газете, что никаких решений по этому вопросу не принималось, а в Росавиации заявили, что не комментируют поступающие предложения и письма.
Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин в беседе с изданием уточнил, что компания предложила исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту. Он отметил, что сейчас тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.
Демин объяснил, что подобное нововведение актуально для дискаунтеров, например, дочки "Аэрофлота" авиакомпании "Победа", пассажирам которой важно снижение тарифа на перевозку при онлайн-регистрации "даже на 150 рублей".
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РоссияМихаил ДеминАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
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