https://ria.ru/20210305/abort-1600071777.html

Пушкина раскритиковала инициативы по ограничению прав на аборт

Пушкина раскритиковала инициативы по ограничению прав на аборт

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя озвученные ранее депутатом ГД инициативами по профилактике абортов,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:52

2021-03-05T13:52

2021-03-05T13:52

инга юмашева

оксана пушкина

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя озвученные ранее депутатом ГД инициативами по профилактике абортов, отметила, что ограничение прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофе, а также призвала своих коллег из Госдумы "быть мудрыми в принятии таких решений" и не реагировать на подобные инициативы.Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева на конференции в Москве выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. Кроме того, депутат заявила о необходимости разработки регламента оборота лекарственных средств абортивного действия, ограничив их свободную продажу. Юмашева настаивает на редактировании "информированного согласия", которое подписывает женщина, решившая сделать аборт. "Лист доабортного консультирования" предлагается переименовать в "Лист сохранения беременности".Она напомнила, что в послевоенные годы запрет абортов в СССР привел к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи."В 1950 году в СССР было зафиксировано более миллиона абортов и 90% из них являлись криминальными", - напомнила Пушкина.Замглавы комитета добавила, что не поощряет аборты и считает их "одним из маркеров социального неблагополучия"."Как куратор партийного проекта "Крепкая семья" в Подмосковье, должна сказать, что не все женщины разделяют такие популистские заявления. Женщина мудра и расчётлива. Подавляющее большинство женщин хочет иметь детей, такова наша природа. Решение прервать беременность даётся непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины – невозможность дать младенцу всё необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни. Поэтому я призываю своих коллег быть мудрыми в принятии таких решений, и не реагировать на такие инициативы", - заключила Пушкина.

https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html

https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инга юмашева, оксана пушкина, госдума рф, общество