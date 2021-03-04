https://ria.ru/20210304/zoloto-1599875380.html
Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах
Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах
В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:58
2021-03-04T10:58
2021-03-04T11:15
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи, заявил РИА Новости источник в российском министерстве иностранных дел.Ранее AFP сообщило, что венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро.
https://ria.ru/20200702/1573804261.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, мали, в мире