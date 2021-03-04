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Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах
Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах
В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:58
2021-03-04T11:15
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венесуэла
мали
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи, заявил РИА Новости источник в российском министерстве иностранных дел.Ранее AFP сообщило, что венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, мали, в мире

Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах

10:58 04.03.2021 (обновлено: 11:15 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи, заявил РИА Новости источник в российском министерстве иностранных дел.
Ранее AFP сообщило, что венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро.
"Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем", - сказал собеседник агентства.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаМалиВ мире
 
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