https://ria.ru/20210304/zoloto-1599875380.html

Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах

Источник оценил сообщения о вывозе Венесуэлой золота на российских бортах

В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:58

2021-03-04T10:58

2021-03-04T11:15

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

венесуэла

мали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве назвали "ненаучной фантастикой" сообщения, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи, заявил РИА Новости источник в российском министерстве иностранных дел.Ранее AFP сообщило, что венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро.

https://ria.ru/20200702/1573804261.html

россия

венесуэла

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, мали, в мире