Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни
15:06 04.03.2021 (обновлено: 15:22 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта при дневной температуре около нуля, 8 марта начнется похолодание, а 9 марта столбик термометра может опуститься до минус 13 градусов, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее неблагоприятный день - это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" (идущий с севера, то есть на карте – вниз с верхней ее части – ред.) приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 – минус 9, днем несколько потеплеет - до 0 градусов…. Гололедица и снежные заносы в этот день ожидаются", - заявил Вильфанд журналистам.
Он отметил, что понижение температуры в Москве начнется с пятницы.
"Восьмого марта облачно…, небольшой снежок... Температурный фон такой: минус 7 - 12 ночью, минус 4 - 9 днем. Дальнейшее похолодание, очень существенное, произойдет 9 числа. Будет зима настоящая. Облачно, с прояснениями, небольшой снег…. Дневная температура от минус 8-13 градусов", - сказал Вильфанд.