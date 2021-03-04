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Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни
Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни
Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта при дневной температуре около нуля, 8 марта начнется похолодание, а 9 марта столбик термометра может... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:06
2021-03-04T15:22
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта при дневной температуре около нуля, 8 марта начнется похолодание, а 9 марта столбик термометра может опуститься до минус 13 градусов, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что понижение температуры в Москве начнется с пятницы.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни

15:06 04.03.2021 (обновлено: 15:22 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта при дневной температуре около нуля, 8 марта начнется похолодание, а 9 марта столбик термометра может опуститься до минус 13 градусов, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее неблагоприятный день - это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" (идущий с севера, то есть на карте – вниз с верхней ее части – ред.) приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 – минус 9, днем несколько потеплеет - до 0 градусов…. Гололедица и снежные заносы в этот день ожидаются", - заявил Вильфанд журналистам.
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1 марта, 18:12Сказано в эфире
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Он отметил, что понижение температуры в Москве начнется с пятницы.
"Восьмого марта облачно…, небольшой снежок... Температурный фон такой: минус 7 - 12 ночью, минус 4 - 9 днем. Дальнейшее похолодание, очень существенное, произойдет 9 числа. Будет зима настоящая. Облачно, с прояснениями, небольшой снег…. Дневная температура от минус 8-13 градусов", - сказал Вильфанд.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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