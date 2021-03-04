Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни

"Наиболее неблагоприятный день - это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" (идущий с севера, то есть на карте – вниз с верхней ее части – ред.) приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 – минус 9, днем несколько потеплеет - до 0 градусов…. Гололедица и снежные заносы в этот день ожидаются", - заявил Вильфанд журналистам.