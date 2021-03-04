https://ria.ru/20210304/zhku-1599945138.html

Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы

Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы

Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:29

2021-03-04T16:29

2021-03-04T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.Пользователи, у которых есть недвижимость в Подмосковье и близлежащих регионах, могут рассчитаться за ЖКУ через сервис "Мои платежи". Для этого там нужно нажать на вкладку "Счета к оплате", после чего выбрать раздел "Дополнительные платежи".Также владельцы частных домов в Московской области вправе оплатить услуги сбора, вывоза и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт".Для этого необходимо перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", затем — услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". Важно указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую предстоит заплатить.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)