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Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы
Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы
Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:29
2021-03-04T16:29
2021-03-04T16:38
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.Пользователи, у которых есть недвижимость в Подмосковье и близлежащих регионах, могут рассчитаться за ЖКУ через сервис "Мои платежи". Для этого там нужно нажать на вкладку "Счета к оплате", после чего выбрать раздел "Дополнительные платежи".Также владельцы частных домов в Московской области вправе оплатить услуги сбора, вывоза и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт".Для этого необходимо перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", затем — услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". Важно указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую предстоит заплатить.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости.
Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.
Пользователи, у которых есть недвижимость в Подмосковье и близлежащих регионах, могут рассчитаться за ЖКУ через сервис "Мои платежи". Для этого там нужно нажать на вкладку "Счета к оплате", после чего выбрать раздел "Дополнительные платежи".
Также владельцы частных домов в Московской области вправе оплатить услуги сбора, вывоза и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт".
Для этого необходимо перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", затем — услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". Важно указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую предстоит заплатить.