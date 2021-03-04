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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210304/zhku-1599945138.html
Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы
Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы
Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:29
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.Пользователи, у которых есть недвижимость в Подмосковье и близлежащих регионах, могут рассчитаться за ЖКУ через сервис "Мои платежи". Для этого там нужно нажать на вкладку "Счета к оплате", после чего выбрать раздел "Дополнительные платежи".Также владельцы частных домов в Московской области вправе оплатить услуги сбора, вывоза и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт".Для этого необходимо перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", затем — услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". Важно указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую предстоит заплатить.
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московская область (подмосковье)

Владельцы недвижимости МО смогут оплачивать ЖКУ на портале мэра Москвы

16:29 04.03.2021 (обновлено: 16:38 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар РИА Новости. Владельцы недвижимости в Московской области теперь смогут оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.
Пользователи, у которых есть недвижимость в Подмосковье и близлежащих регионах, могут рассчитаться за ЖКУ через сервис "Мои платежи". Для этого там нужно нажать на вкладку "Счета к оплате", после чего выбрать раздел "Дополнительные платежи".
Также владельцы частных домов в Московской области вправе оплатить услуги сбора, вывоза и утилизации отходов и крупногабаритного мусора, которые предоставляет "Мосэнергосбыт".
Для этого необходимо перейти в сервис "Оплата услуг", выбрать раздел "Популярное", затем — услугу "Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО". Важно указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую предстоит заплатить.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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