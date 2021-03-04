В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия" - очередная ложь, нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Новым сотрудникам Госдепартамента США следует внимательнее изучать историю вопроса о ликвидации химического оружия. Россия уже давно по нашей инициативе и в присутствии уполномоченных сотрудников ОЗХО ликвидировала все имевшееся химическое оружие, о чем есть соответствующие международные документальные подтверждения. Никакой "необъявленной программы" химического оружия в нашей стране не существует. Это очередная ложь США, нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности", - сказал депутат.
Политик отметил, что Вашингтон давно разучился честно конкурировать с другими странами, предпочитая методы давления и провокаций. Россия, подчеркнул Железняк, не раз на самом высоком уровне доказывала, что всё имевшееся у нас химическое оружие полностью ликвидировано, в отличие от покрываемых Вашингтоном "белых касок", которые устраивают химические провокации в Сирии.
"Никаких доказательств отравления в России "берлинского пациента" до сих пор никто из США и Европы не предоставил, несмотря на настойчивые запросы российских властей к западным оппонентам. Не вызывает никаких сомнений, что условия, выдвигаемые США нашей стране, чтобы мы смогли "избежать" новых санкций – бессмысленная и бесперспективная попытка давления на наша страну и часть грязной политической игры, ведущейся Вашингтоном", - добавил политик.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
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