В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"

Участницы группы "Cosmos Girls", номинантки в категории "Вне времени", позировали на красной дорожке в мерцающих топах и рваных джинсах.

Их образы многих заставили ностальгировать по поп-культуре начала 2000-х годов и напевать песню Бритни Спирс "Oops i did it again".