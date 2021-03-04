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Шоубиз
https://ria.ru/20210304/zhara-1599889252.html
В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"
В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"
В Москве состоялась закрытая звездная вечеринка по случаю предстоящей премии "Жара Music Awards 2021", которую будут вручать 4 апреля в Crocus City Hall. Кто и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:05
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юлия барановская
эмин агаларов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Москве состоялась закрытая звездная вечеринка по случаю предстоящей премии "Жара Music Awards 2021", которую будут вручать 4 апреля в Crocus City Hall. Кто и в чем был на pre-party в новом ресторане продюсера и певца Эмина Агаларова (EMIN), — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
юлия барановская, эмин агаларов, нюша шурочкина (анна шурочкина), фото, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"

16:05 04.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Москве состоялась закрытая звездная вечеринка по случаю предстоящей премии "Жара Music Awards 2021", которую будут вручать 4 апреля в Crocus City Hall. Кто и в чем был на pre-party в новом ресторане продюсера и певца Эмина Агаларова (EMIN), — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участники дуэта Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба), которые в этом году номинированы в категории "Песня года" за хит "Девочка танцуй", выбрали для выхода на красную дорожку лаконичные наряды черного цвета.

Анна Дзюба добавила шарма пышной прической и белым воротником — актуальным аксессуаром этого сезона.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
1 из 9

Участники дуэта Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба), которые в этом году номинированы в категории "Песня года" за хит "Девочка танцуй", выбрали для выхода на красную дорожку лаконичные наряды черного цвета.

Анна Дзюба добавила шарма пышной прической и белым воротником — актуальным аксессуаром этого сезона.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущие Юлия Барановская и Константин Тарасюк тоже остановились на образах черного цвета. Но при этом выглядели они ярко и стильно.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
2 из 9

Телеведущие Юлия Барановская и Константин Тарасюк тоже остановились на образах черного цвета. Но при этом выглядели они ярко и стильно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Нюша, наоборот, предпочла мрачным краскам свет.

Исполнительница выглядела прекрасно в минималистичном платье-жакете молочного цвета, дополненном смелыми штанинами из блестящей сетки.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
3 из 9

Певица Нюша, наоборот, предпочла мрачным краскам свет.

Исполнительница выглядела прекрасно в минималистичном платье-жакете молочного цвета, дополненном смелыми штанинами из блестящей сетки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Супруги Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) были как инь и ян.

Ханна блистала в смелом мини-платье белоснежного цвета, а ее супруг предпочел простую черную футболку и джинсы.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
4 из 9

Супруги Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) были как инь и ян.

Ханна блистала в смелом мини-платье белоснежного цвета, а ее супруг предпочел простую черную футболку и джинсы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

От смелых экспериментов отказался и Григорий Лепс. Музыкант посетил pre-party в строгом пиджаке серого цвета и джинсах. Образ, конечно же, дополнили солнцезащитные очки — "визитная карточка" Лепса.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
5 из 9

От смелых экспериментов отказался и Григорий Лепс. Музыкант посетил pre-party в строгом пиджаке серого цвета и джинсах. Образ, конечно же, дополнили солнцезащитные очки — "визитная карточка" Лепса.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Тиктокеры Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька), Герман Гласко и Екатерина Голышева (слева направо) дурачились в нарядах розовых и красных цветов, благодаря чему их выход получился одним из самых запоминающихся.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
6 из 9

Тиктокеры Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька), Герман Гласко и Екатерина Голышева (слева направо) дурачились в нарядах розовых и красных цветов, благодаря чему их выход получился одним из самых запоминающихся.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участницы группы "Cosmos Girls", номинантки в категории "Вне времени", позировали на красной дорожке в мерцающих топах и рваных джинсах.

Их образы многих заставили ностальгировать по поп-культуре начала 2000-х годов и напевать песню Бритни Спирс "Oops i did it again".

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
7 из 9

Участницы группы "Cosmos Girls", номинантки в категории "Вне времени", позировали на красной дорожке в мерцающих топах и рваных джинсах.

Их образы многих заставили ностальгировать по поп-культуре начала 2000-х годов и напевать песню Бритни Спирс "Oops i did it again".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А вот певица Яна Соломко своим комбинезоном из голографической ткани напомнила о временах диско и молодежной моде 1970—1980-х годов.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
8 из 9

А вот певица Яна Соломко своим комбинезоном из голографической ткани напомнила о временах диско и молодежной моде 1970—1980-х годов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пожалуй, самой заметной звездой вечера была королева русского шансона Любовь Успенская.

Для вечеринки 67-летняя певица выбрала сочное платье лимонного цвета с вырезами на плечах и груди, доказав, что возраст — не помеха подобным экспериментам.

Pre-party премии Жара Music Awards 2021
9 из 9

Пожалуй, самой заметной звездой вечера была королева русского шансона Любовь Успенская.

Для вечеринки 67-летняя певица выбрала сочное платье лимонного цвета с вырезами на плечах и груди, доказав, что возраст — не помеха подобным экспериментам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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