В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"
Участники дуэта Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба), которые в этом году номинированы в категории "Песня года" за хит "Девочка танцуй", выбрали для выхода на красную дорожку лаконичные наряды черного цвета.
Анна Дзюба добавила шарма пышной прической и белым воротником — актуальным аксессуаром этого сезона.
Участники дуэта Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба), которые в этом году номинированы в категории "Песня года" за хит "Девочка танцуй", выбрали для выхода на красную дорожку лаконичные наряды черного цвета.
Анна Дзюба добавила шарма пышной прической и белым воротником — актуальным аксессуаром этого сезона.
Телеведущие Юлия Барановская и Константин Тарасюк тоже остановились на образах черного цвета. Но при этом выглядели они ярко и стильно.
Телеведущие Юлия Барановская и Константин Тарасюк тоже остановились на образах черного цвета. Но при этом выглядели они ярко и стильно.
Певица Нюша, наоборот, предпочла мрачным краскам свет.
Исполнительница выглядела прекрасно в минималистичном платье-жакете молочного цвета, дополненном смелыми штанинами из блестящей сетки.
Певица Нюша, наоборот, предпочла мрачным краскам свет.
Исполнительница выглядела прекрасно в минималистичном платье-жакете молочного цвета, дополненном смелыми штанинами из блестящей сетки.
Супруги Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) были как инь и ян.
Ханна блистала в смелом мини-платье белоснежного цвета, а ее супруг предпочел простую черную футболку и джинсы.
Супруги Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) были как инь и ян.
Ханна блистала в смелом мини-платье белоснежного цвета, а ее супруг предпочел простую черную футболку и джинсы.
От смелых экспериментов отказался и Григорий Лепс. Музыкант посетил pre-party в строгом пиджаке серого цвета и джинсах. Образ, конечно же, дополнили солнцезащитные очки — "визитная карточка" Лепса.
От смелых экспериментов отказался и Григорий Лепс. Музыкант посетил pre-party в строгом пиджаке серого цвета и джинсах. Образ, конечно же, дополнили солнцезащитные очки — "визитная карточка" Лепса.
Тиктокеры Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька), Герман Гласко и Екатерина Голышева (слева направо) дурачились в нарядах розовых и красных цветов, благодаря чему их выход получился одним из самых запоминающихся.
Тиктокеры Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька), Герман Гласко и Екатерина Голышева (слева направо) дурачились в нарядах розовых и красных цветов, благодаря чему их выход получился одним из самых запоминающихся.
Участницы группы "Cosmos Girls", номинантки в категории "Вне времени", позировали на красной дорожке в мерцающих топах и рваных джинсах.
Их образы многих заставили ностальгировать по поп-культуре начала 2000-х годов и напевать песню Бритни Спирс "Oops i did it again".
Участницы группы "Cosmos Girls", номинантки в категории "Вне времени", позировали на красной дорожке в мерцающих топах и рваных джинсах.
Их образы многих заставили ностальгировать по поп-культуре начала 2000-х годов и напевать песню Бритни Спирс "Oops i did it again".
А вот певица Яна Соломко своим комбинезоном из голографической ткани напомнила о временах диско и молодежной моде 1970—1980-х годов.
А вот певица Яна Соломко своим комбинезоном из голографической ткани напомнила о временах диско и молодежной моде 1970—1980-х годов.
Пожалуй, самой заметной звездой вечера была королева русского шансона Любовь Успенская.
Для вечеринки 67-летняя певица выбрала сочное платье лимонного цвета с вырезами на плечах и груди, доказав, что возраст — не помеха подобным экспериментам.
Пожалуй, самой заметной звездой вечера была королева русского шансона Любовь Успенская.
Для вечеринки 67-летняя певица выбрала сочное платье лимонного цвета с вырезами на плечах и груди, доказав, что возраст — не помеха подобным экспериментам.