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В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"

В чем блистали звезды на pre-party премии "Жара Music Awards"

В Москве состоялась закрытая звездная вечеринка по случаю предстоящей премии "Жара Music Awards 2021", которую будут вручать 4 апреля в Crocus City Hall. Кто и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:05

2021-03-04T16:05

2021-03-04T16:05

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эмин агаларов

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Москве состоялась закрытая звездная вечеринка по случаю предстоящей премии "Жара Music Awards 2021", которую будут вручать 4 апреля в Crocus City Hall. Кто и в чем был на pre-party в новом ресторане продюсера и певца Эмина Агаларова (EMIN), — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия барановская, эмин агаларов, нюша шурочкина (анна шурочкина), фото, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды