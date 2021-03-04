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У берегов Новой Зеландии произошло третье землетрясение магнитудой 8,0

У берегов Новой Зеландии произошло третье землетрясение магнитудой 8,0

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T22:53

2021-03-04T22:53

2021-03-04T23:43

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.Эпицентр землетрясения находился в более чем 1,1 тысячи километров от города Уакатане на острове Северный.После землетрясения была объявлена угроза возникновения цунами.Ранее в четверг в этом же регионе были зарегистрированы мощные землетрясения магнитудой 7,3 и 7,5.

новая зеландия

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2021

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