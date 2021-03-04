https://ria.ru/20210304/zemletryasenie-1599952730.html

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:03

2021-03-04T17:03

2021-03-04T17:03

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров. "На основе предварительных параметров землетрясения ... опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC).Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.

https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html

новая зеландия

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2021

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новая зеландия, в мире