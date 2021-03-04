https://ria.ru/20210304/zemletryasenie-1599952730.html
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:03
2021-03-04T17:03
2021-03-04T17:03
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_119:0:1803:947_1920x0_80_0_0_b4e385a16e0f5beb677d6d8579173bae.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров. "На основе предварительных параметров землетрясения ... опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC).Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.
https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152589/30/1525893054_329:0:1592:947_1920x0_80_0_0_74b0899713de2cdda6f48fc03f6c08a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, в мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии
, сообщает Геологическая служба США
(USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (16.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.
"На основе предварительных параметров землетрясения ... опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения", - говорится в заявлении на официальном сайте Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC).
Агентство по управлению ЧС страны призвало всех, кто находится на побережье и почувствовал землетрясение, незамедлительно перебраться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.