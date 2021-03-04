https://ria.ru/20210304/zarplata-1599854410.html
Дегтярев подписал соглашение о минимальной зарплате в Хабаровском крае
Дегтярев подписал соглашение о минимальной зарплате в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг подписал трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на территории региона, оно будет... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:26
2021-03-04T07:26
2021-03-04T07:26
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 4 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг подписал трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на территории региона, оно будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта.Подписи под соглашением поставили глава края, председатель союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" Галина Кононенко и председатель регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" Сергей Смоленцев.Он отметил, что при максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях гарантированный размер минимальной зарплаты увеличен в Охотском районе – с 30,7 тысяч рублей до 31,98 тысячи (на 4,1%). В Аяно-Майском районе - с 28 142 до 29 421 рубля (на 4,5%). В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей (на 17,6%). В южных районах края – с 19 188 до 20 467 рублей (на 6,6%).В краевом комитете по труду и занятости населения разъяснили, что соглашение позволяет установить единообразный системный подход к оплате труда работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. "Эта дополнительная соцгарантия соответствует общему принципу запрета на дискриминацию в сфере труда", - добавили в ведомстве.Как уточнили в профильном комитете, новшества обязательны к исполнению всеми работодателями. Исключение составляют предприятия, учреждения и организации, финансируемые из федерального бюджета. В сфере, финансируемой из бюджета края, повышение пройдет за счет регионального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности. Для местных бюджетов - за счет их средств, а также внебюджетных и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в иных сферах - за счет собственных средств."Для работников это защищенность. Если для бюджетной сферы экономики есть наш 222-й закон, которым закрепляются законодательно размеры районных коэффициентов, то для внебюджетного сектора они были плавающими, если можно так сказать. Подписание соглашения направлено на то, чтобы повысить уровень защищенности наемных работников", - подчеркнула Кононенко.Обновленный минимальный размер зарплаты будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта. Контроль за этим лежит на Государственной инспекции труда в Хабаровском крае.
https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 4 мар - РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
в четверг подписал трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на территории региона, оно будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта.
Подписи под соглашением поставили глава края, председатель союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" Галина Кононенко и председатель регионального объединения работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" Сергей Смоленцев.
"Сегодня заключено трехстороннее соглашение о минимальной зарплате на территории региона. Документ, устанавливающий в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ размер минимальной зарплаты в Хабаровском крае, последний раз обновлялся в 2017 году. Все видят рост цен на потребительском рынке, в сфере ЖКХ, а при этом обязательный минимум для людей не меняется. Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни в крае", - написал Дегтярев в своем официальном Telegram-канале
.
Он отметил, что при максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях гарантированный размер минимальной зарплаты увеличен в Охотском районе – с 30,7 тысяч рублей до 31,98 тысячи (на 4,1%). В Аяно-Майском районе - с 28 142 до 29 421 рубля (на 4,5%). В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей (на 17,6%). В южных районах края – с 19 188 до 20 467 рублей (на 6,6%).
В краевом комитете по труду и занятости населения разъяснили, что соглашение позволяет установить единообразный системный подход к оплате труда работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. "Эта дополнительная соцгарантия соответствует общему принципу запрета на дискриминацию в сфере труда", - добавили в ведомстве.
"Скорее всего, большого увеличения бремени для честных предпринимателей не произойдет. Планка, установленная новым соглашением, обеляет рынок труда, сокращает ту область, где возможные "серые" виды заработной платы", - высказал мнение Смоленцев.
Как уточнили в профильном комитете, новшества обязательны к исполнению всеми работодателями. Исключение составляют предприятия, учреждения и организации, финансируемые из федерального бюджета. В сфере, финансируемой из бюджета края, повышение пройдет за счет регионального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности. Для местных бюджетов - за счет их средств, а также внебюджетных и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в иных сферах - за счет собственных средств.
"Для работников это защищенность. Если для бюджетной сферы экономики есть наш 222-й закон, которым закрепляются законодательно размеры районных коэффициентов, то для внебюджетного сектора они были плавающими, если можно так сказать. Подписание соглашения направлено на то, чтобы повысить уровень защищенности наемных работников", - подчеркнула Кононенко.
Обновленный минимальный размер зарплаты будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта. Контроль за этим лежит на Государственной инспекции труда в Хабаровском крае.