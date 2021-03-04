https://ria.ru/20210304/zakharova-1599900207.html

Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке

Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы, в частности, рок-н-ролл и лезгинку. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:02

2021-03-04T13:02

2021-03-04T13:02

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы, в частности, рок-н-ролл и лезгинку."Мне вообще близка музыка и танцы, которые наполнены энергией, энергетика. Причем учитывая, что дипломатическая жизнь в том числе связана - в очень маленькой части, но иногда бывает - официальные приемы и даже балы, то приходилось исполнять с нашими зарубежными партнерами на официальных мероприятиях вальс, например. Потрясающее ощущение, но мне больше нравятся динамичные вещи. Я обожаю рок-н-ролл, мы с папой танцуем обычно", - сказала она в шоу на Youtube-канале.Захарова уже несколько раз исполняла различные танцы на мероприятиях. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН она станцевала "Калинку", что вызвало бурный отклик в соцсетях. В 2019 году она станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". В конце того же года Захарова разместила в Instagram видео, где она исполняет твист на корпоративе МИД РФ.

https://ria.ru/20190213/1550810639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)