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Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы, в частности, рок-н-ролл и лезгинку. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:02
2021-03-04T13:02
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы, в частности, рок-н-ролл и лезгинку."Мне вообще близка музыка и танцы, которые наполнены энергией, энергетика. Причем учитывая, что дипломатическая жизнь в том числе связана - в очень маленькой части, но иногда бывает - официальные приемы и даже балы, то приходилось исполнять с нашими зарубежными партнерами на официальных мероприятиях вальс, например. Потрясающее ощущение, но мне больше нравятся динамичные вещи. Я обожаю рок-н-ролл, мы с папой танцуем обычно", - сказала она в шоу на Youtube-канале.Захарова уже несколько раз исполняла различные танцы на мероприятиях. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН она станцевала "Калинку", что вызвало бурный отклик в соцсетях. В 2019 году она станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". В конце того же года Захарова разместила в Instagram видео, где она исполняет твист на корпоративе МИД РФ.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке

13:02 04.03.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы, в частности, рок-н-ролл и лезгинку.
"Мне вообще близка музыка и танцы, которые наполнены энергией, энергетика. Причем учитывая, что дипломатическая жизнь в том числе связана - в очень маленькой части, но иногда бывает - официальные приемы и даже балы, то приходилось исполнять с нашими зарубежными партнерами на официальных мероприятиях вальс, например. Потрясающее ощущение, но мне больше нравятся динамичные вещи. Я обожаю рок-н-ролл, мы с папой танцуем обычно", - сказала она в шоу на Youtube-канале.
"Я все-таки больше к рокабилли – твист, классический рок-н-ролл. Мне вот это очень нравится. И все, что связано с народной музыкой, с нашей. Лезгинку обожаю", - добавила она.
Захарова уже несколько раз исполняла различные танцы на мероприятиях. В 2016 году на приеме в рамках саммита Россия - АСЕАН она станцевала "Калинку", что вызвало бурный отклик в соцсетях. В 2019 году она станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". В конце того же года Захарова разместила в Instagram видео, где она исполняет твист на корпоративе МИД РФ.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
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