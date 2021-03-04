https://ria.ru/20210304/xiaomi-1599901469.html

Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран

Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран

Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, о... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:08

2021-03-04T13:08

2021-03-04T13:08

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xiaomi inc

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технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, о чем было рассказано на онлайн-презентации.Теперь все смартфоны серии оснащаются AMOLED-экранами, чего раньше бюджетникам не полагалось. Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max оснащены 6,67-дюймовым дисплеем, способным обновлять картинку на частоте 120 Гц. Старшая версия еще и умеет воспроизводить контент в HDR 10 при максимальной яркости 1200 нит. Базовая модель компактнее (6,43 дюйма), а ее матрица работает на 60 Гц.Смартфоны работают на процессорах Qualcomm — старшие версии получили Snapdragon 732G, а Redmi Note 10 оснащен Snapdragon 678. Note 10 Pro и Note 10 Pro Max имеют три конфигурации памяти: 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ. Для Note 10 предусмотрены лишь версии 4/64 и 6/128 ГБ. Во всех смартфонах сохранены карта памяти, инфракрасный порт и аудиоджек. Поддержки 5G нет.Главное отличие Note 10 Pro от Note 10 Pro Max — основной сенсор камеры. Расширенная версия получила 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM2 с датчиком размером 1/1.52 дюйма. Pro довольствуется камерой на 64 Мп Samsung GW3. Остальные датчики идентичны — сверширокоугольник 8 Мп, макро с автофокусом 5 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Note 10 оснащен квадросенсорной камерой: основной 48-мегапиксельный датчик, "ширик" 8 Мп и два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и данных глубины.Все смартфоны используют Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость аккумулятора у крупных и компактной версий устройства незначительно отличаются — 5020 против 5000 мАч. Сохранилась быстрая зарядка мощностью 33 Вт.Первым рынком, где появятся новинки, станет Индия. Наиболее доступная версия Note 10 обойдется в 11 990 рупий (12 200 рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Note 10 Pro Max попросят 22 000 рупий (22 000 рублей). Позже смартфоны появятся и на глобальном рынке.

https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, google android, технологии