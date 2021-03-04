Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210304/xiaomi-1599901469.html
Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, о... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:08
2021-03-04T13:08
наука
qualcomm
xiaomi inc
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901047_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_e3804be3630ace71dc6cbdf8294ebdeb.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, о чем было рассказано на онлайн-презентации.Теперь все смартфоны серии оснащаются AMOLED-экранами, чего раньше бюджетникам не полагалось. Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max оснащены 6,67-дюймовым дисплеем, способным обновлять картинку на частоте 120 Гц. Старшая версия еще и умеет воспроизводить контент в HDR 10 при максимальной яркости 1200 нит. Базовая модель компактнее (6,43 дюйма), а ее матрица работает на 60 Гц.Смартфоны работают на процессорах Qualcomm — старшие версии получили Snapdragon 732G, а Redmi Note 10 оснащен Snapdragon 678. Note 10 Pro и Note 10 Pro Max имеют три конфигурации памяти: 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ. Для Note 10 предусмотрены лишь версии 4/64 и 6/128 ГБ. Во всех смартфонах сохранены карта памяти, инфракрасный порт и аудиоджек. Поддержки 5G нет.Главное отличие Note 10 Pro от Note 10 Pro Max — основной сенсор камеры. Расширенная версия получила 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM2 с датчиком размером 1/1.52 дюйма. Pro довольствуется камерой на 64 Мп Samsung GW3. Остальные датчики идентичны — сверширокоугольник 8 Мп, макро с автофокусом 5 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Note 10 оснащен квадросенсорной камерой: основной 48-мегапиксельный датчик, "ширик" 8 Мп и два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и данных глубины.Все смартфоны используют Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость аккумулятора у крупных и компактной версий устройства незначительно отличаются — 5020 против 5000 мАч. Сохранилась быстрая зарядка мощностью 33 Вт.Первым рынком, где появятся новинки, станет Индия. Наиболее доступная версия Note 10 обойдется в 11 990 рупий (12 200 рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Note 10 Pro Max попросят 22 000 рупий (22 000 рублей). Позже смартфоны появятся и на глобальном рынке.
https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901047_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_2cfea9d8e39482c1c001db6b29d488fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qualcomm, xiaomi inc, google android, технологии

Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран

13:08 04.03.2021
 
© XiaomiXiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Redmi Note 10 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, о чем было рассказано на онлайн-презентации.
Теперь все смартфоны серии оснащаются AMOLED-экранами, чего раньше бюджетникам не полагалось. Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max оснащены 6,67-дюймовым дисплеем, способным обновлять картинку на частоте 120 Гц. Старшая версия еще и умеет воспроизводить контент в HDR 10 при максимальной яркости 1200 нит. Базовая модель компактнее (6,43 дюйма), а ее матрица работает на 60 Гц.
Смартфоны работают на процессорах Qualcomm — старшие версии получили Snapdragon 732G, а Redmi Note 10 оснащен Snapdragon 678. Note 10 Pro и Note 10 Pro Max имеют три конфигурации памяти: 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ. Для Note 10 предусмотрены лишь версии 4/64 и 6/128 ГБ. Во всех смартфонах сохранены карта памяти, инфракрасный порт и аудиоджек. Поддержки 5G нет.
Главное отличие Note 10 Pro от Note 10 Pro Max — основной сенсор камеры. Расширенная версия получила 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM2 с датчиком размером 1/1.52 дюйма. Pro довольствуется камерой на 64 Мп Samsung GW3. Остальные датчики идентичны — сверширокоугольник 8 Мп, макро с автофокусом 5 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Note 10 оснащен квадросенсорной камерой: основной 48-мегапиксельный датчик, "ширик" 8 Мп и два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и данных глубины.
Все смартфоны используют Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость аккумулятора у крупных и компактной версий устройства незначительно отличаются — 5020 против 5000 мАч. Сохранилась быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
Первым рынком, где появятся новинки, станет Индия. Наиболее доступная версия Note 10 обойдется в 11 990 рупий (12 200 рублей по текущему курсу), а за топовый вариант Note 10 Pro Max попросят 22 000 рупий (22 000 рублей). Позже смартфоны появятся и на глобальном рынке.
Xiaomi Redmi Note 9T - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00Наука
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
 
НаукаQualcommXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Минздрав разработал проект о диспансеризации
13:51Эксперт назвал введение цифрового налога мировым трендом
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
Лента новостейМолния