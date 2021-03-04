https://ria.ru/20210304/vystavka-1599883538.html

В Русском музее в четверг открывается выставка "Преображенная природа"

В Русском музее в четверг открывается выставка "Преображенная природа"

В Русском музее в четверг состоится пресс-показ и открытие выставки "Преображенная природа", на которой представлено около 120 произведений XIX-XX веков из... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:43

2021-03-04T11:43

2021-03-04T13:08

культура

русский музей

втб

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575060194_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e25ca259496fe7c23873f3318623dfb2.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В Русском музее в четверг состоится пресс-показ и открытие выставки "Преображенная природа", на которой представлено около 120 произведений XIX-XX веков из фондов музея, говорится в сообщении банка ВТБ, который является генеральным спонсором мероприятия.Значительное число живописных работ дополнено произведениями скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства.Наряду с признанными мастерами, среди которых Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Илья Репин, Давид Бурлюк, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, будут представлены и работы менее известных мастеров, которые могут стать для посетителей настоящим художественным открытием. Проект расположен в семи залах Корпуса Бенуа, причем в каждом из залов акцент будет сделан на каком-то определенном природном явлении. Так, первый зал собрал "пейзажи-драмы" с изображениями облаков, туч, молний - предвестников грозы, а, например, четвертый зал посвящен рассветам и закатам.Выставка продлится до 21 июня 2021 года. При поддержке ВТБ также будет подготовлен виртуальный гид по экспозиции в приложении дополненной реальности "Артефакт".Банк ВТБ стал членом Международного общества "Друзья Русского музея" в 2002 году. За последние несколько лет это были выставки Николая Рериха, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова, Ильи Репина, а также масштабный проект "Экспрессионизм в русском искусстве". В 2020 году при поддержке банка в музее состоялась масштабная выставка "Художники и коллекционеры. К 125 юбилею Русского музея. Дары. Избранное 1895–2019 годы", на которой было представлено более 1000 экспонатов.

https://realty.ria.ru/20210304/vtb-1599878517.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, русский музей, втб, общество