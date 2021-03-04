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В Русском музее в четверг открывается выставка "Преображенная природа"
В Русском музее в четверг открывается выставка "Преображенная природа"
В Русском музее в четверг состоится пресс-показ и открытие выставки "Преображенная природа", на которой представлено около 120 произведений XIX-XX веков из... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:43
2021-03-04T13:08
культура
русский музей
втб
общество
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В Русском музее в четверг состоится пресс-показ и открытие выставки "Преображенная природа", на которой представлено около 120 произведений XIX-XX веков из фондов музея, говорится в сообщении банка ВТБ, который является генеральным спонсором мероприятия.Значительное число живописных работ дополнено произведениями скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства.Наряду с признанными мастерами, среди которых Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Илья Репин, Давид Бурлюк, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, будут представлены и работы менее известных мастеров, которые могут стать для посетителей настоящим художественным открытием. Проект расположен в семи залах Корпуса Бенуа, причем в каждом из залов акцент будет сделан на каком-то определенном природном явлении. Так, первый зал собрал "пейзажи-драмы" с изображениями облаков, туч, молний - предвестников грозы, а, например, четвертый зал посвящен рассветам и закатам.Выставка продлится до 21 июня 2021 года. При поддержке ВТБ также будет подготовлен виртуальный гид по экспозиции в приложении дополненной реальности "Артефакт".Банк ВТБ стал членом Международного общества "Друзья Русского музея" в 2002 году. За последние несколько лет это были выставки Николая Рериха, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова, Ильи Репина, а также масштабный проект "Экспрессионизм в русском искусстве". В 2020 году при поддержке банка в музее состоялась масштабная выставка "Художники и коллекционеры. К 125 юбилею Русского музея. Дары. Избранное 1895–2019 годы", на которой было представлено более 1000 экспонатов.
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культура, русский музей, втб, общество

В Русском музее в четверг открывается выставка "Преображенная природа"

11:43 04.03.2021 (обновлено: 13:08 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В Русском музее в четверг состоится пресс-показ и открытие выставки "Преображенная природа", на которой представлено около 120 произведений XIX-XX веков из фондов музея, говорится в сообщении банка ВТБ, который является генеральным спонсором мероприятия.
Значительное число живописных работ дополнено произведениями скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства.
Жилье - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
11:13
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Наряду с признанными мастерами, среди которых Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Илья Репин, Давид Бурлюк, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, будут представлены и работы менее известных мастеров, которые могут стать для посетителей настоящим художественным открытием. Проект расположен в семи залах Корпуса Бенуа, причем в каждом из залов акцент будет сделан на каком-то определенном природном явлении. Так, первый зал собрал "пейзажи-драмы" с изображениями облаков, туч, молний - предвестников грозы, а, например, четвертый зал посвящен рассветам и закатам.
"В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы продолжаем поддерживать знаковые проекты наших партнеров. Русский музей начинает год выставкой, которая посвящена одной из главных тем в отечественном изобразительном искусстве — природным явлениям в разных их проявлениях. Для петербуржцев и гостей города это прекрасная возможность увидеть не только любимые картины известных художников, но и открыть для себя новые имена в пейзажной живописи и декоративно-прикладном искусстве, пережить яркие эмоций от встречи с красотой природы", - цитируется в сообщении старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко.
Выставка продлится до 21 июня 2021 года. При поддержке ВТБ также будет подготовлен виртуальный гид по экспозиции в приложении дополненной реальности "Артефакт".
Банк ВТБ стал членом Международного общества "Друзья Русского музея" в 2002 году. За последние несколько лет это были выставки Николая Рериха, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова, Ильи Репина, а также масштабный проект "Экспрессионизм в русском искусстве". В 2020 году при поддержке банка в музее состоялась масштабная выставка "Художники и коллекционеры. К 125 юбилею Русского музея. Дары. Избранное 1895–2019 годы", на которой было представлено более 1000 экспонатов.
 
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