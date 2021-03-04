https://ria.ru/20210304/vtb-1599953116.html

Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн

Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн

Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:10

2021-03-04T17:10

2021-03-04T17:10

россия

втб

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse, сообщает банк ВТБ.Новый ролик актеров, дублировавших героев популярных зарубежных сериалов, посвящен применению голосового помощника ВТБ Онлайн в реальной жизни. Знаменитая четверка снова едет в машине и вспоминает про день рождения их лучшего друга – Джереми Маккалистера. Водитель предлагает перевести ему деньги, но сетует на то, что сам не может этого сделать, ведь он постоянно находится за рулем. На помощь приходит голосовой помощник ВТБ Онлайн.Рассказать о съемках ролика и провести мастер-класс для всех желающих научиться говорить голосами, которые уже стали легендарными, актеры дубляжа смогут 5 марта в 19.00 в комнате ВТБ в Clubhouse."Голосовые технологии – один из ярчайших трендов последних лет, они все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, и для многих эти голоса стали уже практически родными. Сегодня без такого ассистента почти невозможно представить работу навигатора, поисковых сервисов и даже "умного дома". Логично, что и свои финансовые вопросы пользователи теперь могут решить с помощью голоса. Ребята из ставшей популярными четверки актеров дубляжа как никто передают настроение и суть нашей новой технологии – они могут помочь в любой жизненной ситуации и остаются максимально дружелюбными для всей аудитории", - цитируется в сообщении руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.Как сообщил актер дубляжа Карен Арутюнов, видео было снять довольно быстро.ВТБ запустил голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. Запустить голосового ассистента легко - нужно просто сказать "Привет, ВТБ!" или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн.

https://ria.ru/20210303/vtb-1599836551.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб