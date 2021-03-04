Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/vtb-1599953116.html
Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн
Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн
Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:10
2021-03-04T17:10
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599952514_199:0:3841:2048_1920x0_80_0_0_51e270cec04ac8f99afe9aa422b1ccf4.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse, сообщает банк ВТБ.Новый ролик актеров, дублировавших героев популярных зарубежных сериалов, посвящен применению голосового помощника ВТБ Онлайн в реальной жизни. Знаменитая четверка снова едет в машине и вспоминает про день рождения их лучшего друга – Джереми Маккалистера. Водитель предлагает перевести ему деньги, но сетует на то, что сам не может этого сделать, ведь он постоянно находится за рулем. На помощь приходит голосовой помощник ВТБ Онлайн.Рассказать о съемках ролика и провести мастер-класс для всех желающих научиться говорить голосами, которые уже стали легендарными, актеры дубляжа смогут 5 марта в 19.00 в комнате ВТБ в Clubhouse."Голосовые технологии – один из ярчайших трендов последних лет, они все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, и для многих эти голоса стали уже практически родными. Сегодня без такого ассистента почти невозможно представить работу навигатора, поисковых сервисов и даже "умного дома". Логично, что и свои финансовые вопросы пользователи теперь могут решить с помощью голоса. Ребята из ставшей популярными четверки актеров дубляжа как никто передают настроение и суть нашей новой технологии – они могут помочь в любой жизненной ситуации и остаются максимально дружелюбными для всей аудитории", - цитируется в сообщении руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.Как сообщил актер дубляжа Карен Арутюнов, видео было снять довольно быстро.ВТБ запустил голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. Запустить голосового ассистента легко - нужно просто сказать "Привет, ВТБ!" или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн.
https://ria.ru/20210303/vtb-1599836551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599952514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de8bb7dcc5ad66a77918bae2e2646942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, втб

Актеры дубляжа сняли ролик с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн

17:10 04.03.2021
 
© anisamurtaeva / InstagramАктеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов демонстрируют использование голосового помощника ВТБ Онлайн. Стоп-кадр видео
Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов демонстрируют использование голосового помощника ВТБ Онлайн. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© anisamurtaeva / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse, сообщает банк ВТБ.
Новый ролик актеров, дублировавших героев популярных зарубежных сериалов, посвящен применению голосового помощника ВТБ Онлайн в реальной жизни. Знаменитая четверка снова едет в машине и вспоминает про день рождения их лучшего друга – Джереми Маккалистера. Водитель предлагает перевести ему деньги, но сетует на то, что сам не может этого сделать, ведь он постоянно находится за рулем. На помощь приходит голосовой помощник ВТБ Онлайн.
Логотип финансовой группы ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 22:09
ВТБ Капитал Инвестиции отменяет комиссии за сделки с "ВТБ-Ликвидность"
Рассказать о съемках ролика и провести мастер-класс для всех желающих научиться говорить голосами, которые уже стали легендарными, актеры дубляжа смогут 5 марта в 19.00 в комнате ВТБ в Clubhouse.
"Голосовые технологии – один из ярчайших трендов последних лет, они все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, и для многих эти голоса стали уже практически родными. Сегодня без такого ассистента почти невозможно представить работу навигатора, поисковых сервисов и даже "умного дома". Логично, что и свои финансовые вопросы пользователи теперь могут решить с помощью голоса. Ребята из ставшей популярными четверки актеров дубляжа как никто передают настроение и суть нашей новой технологии – они могут помочь в любой жизненной ситуации и остаются максимально дружелюбными для всей аудитории", - цитируется в сообщении руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Как сообщил актер дубляжа Карен Арутюнов, видео было снять довольно быстро.
"Мы с удовольствием откликнулись на просьбу команды ВТБ снять ролик с участием голосового ассистента. Сейчас тема голосовых помощников очень популярна, так что было приятно лично с ним “поработать”. Здорово, что банки разрабатывают таких универсальных помощников на все случаи жизни — наконец-то теперь у меня будет возможность переводить деньги за рулем без угрозы для жизни", - пошутил Арутюнов, слова которого приводит банк.
ВТБ запустил голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. Запустить голосового ассистента легко - нужно просто сказать "Привет, ВТБ!" или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн.
 
РоссияВТБ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния