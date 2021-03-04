Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210304/vselennaya-1599949041.html
Физики допустили существование еще одной формы темной энергии
Физики допустили существование еще одной формы темной энергии
Датские ученые предположили, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в иной, не такой, как сейчас, форме. Если допустить это, снимаются противоречия... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:47
2021-03-04T16:47
наука
вселенная
физика
космос - риа наука
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577200440_0:224:1022:799_1920x0_80_0_0_f75d6eec5099746e9ecc14a16f0e4b79.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Датские ученые предположили, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в иной, не такой, как сейчас, форме. Если допустить это, снимаются противоречия в вычислениях скорости расширения Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.По существующим представлениям, Вселенная возникла в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, а затем начала расширяться, и это расширение продолжается до сих пор. С этим согласны большинство физиков, но вот по поводу скорости расширения все не так однозначно. Дело в том, что разные методы измерения дают разные значения этого важнейшего для космологии параметра.Когда физики вычисляют скорость расширения, они основываются на предположении, что Вселенная состоит из темной энергии, темной материи и обычной материи. Около двадцати процентов приходится на материю — как обычную, из которой сделаны планеты, звезды и галактики, так и на темную, о природе которой ничего не известно, — а более 70 процентов — на энергию, которая и заставляет Вселенную расширяться.До недавнего времени все типы наблюдений соответствовали такой модели состава вещества и энергии Вселенной, но при интерпретации последних данных наблюдений за сверхновыми и космическим микроволновым фоновым излучением возникли разночтения. Оказалось, что эти два метода наблюдений приводят к разным результатам для скорости расширения.Исследователи из Центр космологии и физической феноменологии частиц Университета Южной Дании профессор Мартин Слот (Martin Sloth) и аспирант Флориан Нидерманн (Florian Niedermann) предположили, что проблему противоречивых вычислений может решить допущение о существовании на ранних этапах эволюции Вселенной еще одной формы темной энергии."В нашей модели мы обнаруживаем, что, если бы в ранней Вселенной существовал дополнительный тип темной энергии, это одновременно и без противоречий объяснило бы измерения сверхновых и фонового излучения, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Слота. — Мы считаем, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в другой фазе. Это похоже на то, как вода охлаждается и претерпевает фазовый переход в лед с более низкой плотностью. Таким же образом темная энергия в нашей модели претерпевает переход в новую фазу с более низкой плотностью энергии"."Это фазовый переход, при котором внезапно появляется много пузырьков новой фазы, и когда эти пузырьки расширяются и сливаются между собой, фазовый переход завершается. В космическом масштабе это очень жестокий квантово-механический процесс", — объясняет ученый.Согласно расчетам авторов, если заложить в модель такой фазовый переход темной энергии, складывается целостная непротиворечивая картина, при которой на определенном этапе эволюции Вселенной скорость ее расширения меняется.
https://ria.ru/20210215/vselennaya-1597569093.html
https://ria.ru/20210205/veschestvo-1596149478.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577200440_0:128:1022:895_1920x0_80_0_0_630fcb9ddef975daf8b51fb38d0205ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вселенная, физика, космос - риа наука, дания

Физики допустили существование еще одной формы темной энергии

16:47 04.03.2021
 
© Dana Berry / SkyWorks Digital Inc. and the SDSS collaborationСхематическое изображение Вселенной
Схематическое изображение Вселенной - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Dana Berry / SkyWorks Digital Inc. and the SDSS collaboration
Схематическое изображение Вселенной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Датские ученые предположили, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в иной, не такой, как сейчас, форме. Если допустить это, снимаются противоречия в вычислениях скорости расширения Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.
По существующим представлениям, Вселенная возникла в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, а затем начала расширяться, и это расширение продолжается до сих пор. С этим согласны большинство физиков, но вот по поводу скорости расширения все не так однозначно. Дело в том, что разные методы измерения дают разные значения этого важнейшего для космологии параметра.
Когда физики вычисляют скорость расширения, они основываются на предположении, что Вселенная состоит из темной энергии, темной материи и обычной материи. Около двадцати процентов приходится на материю — как обычную, из которой сделаны планеты, звезды и галактики, так и на темную, о природе которой ничего не известно, — а более 70 процентов — на энергию, которая и заставляет Вселенную расширяться.
До недавнего времени все типы наблюдений соответствовали такой модели состава вещества и энергии Вселенной, но при интерпретации последних данных наблюдений за сверхновыми и космическим микроволновым фоновым излучением возникли разночтения. Оказалось, что эти два метода наблюдений приводят к разным результатам для скорости расширения.
Квантовая схема - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 17:17Наука
Ученые создали на квантовом компьютере модель "невозможной" вселенной
Исследователи из Центр космологии и физической феноменологии частиц Университета Южной Дании профессор Мартин Слот (Martin Sloth) и аспирант Флориан Нидерманн (Florian Niedermann) предположили, что проблему противоречивых вычислений может решить допущение о существовании на ранних этапах эволюции Вселенной еще одной формы темной энергии.
"В нашей модели мы обнаруживаем, что, если бы в ранней Вселенной существовал дополнительный тип темной энергии, это одновременно и без противоречий объяснило бы измерения сверхновых и фонового излучения, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Слота. — Мы считаем, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в другой фазе. Это похоже на то, как вода охлаждается и претерпевает фазовый переход в лед с более низкой плотностью. Таким же образом темная энергия в нашей модели претерпевает переход в новую фазу с более низкой плотностью энергии".
"Это фазовый переход, при котором внезапно появляется много пузырьков новой фазы, и когда эти пузырьки расширяются и сливаются между собой, фазовый переход завершается. В космическом масштабе это очень жестокий квантово-механический процесс", — объясняет ученый.
Согласно расчетам авторов, если заложить в модель такой фазовый переход темной энергии, складывается целостная непротиворечивая картина, при которой на определенном этапе эволюции Вселенной скорость ее расширения меняется.
Художественное представление тонкого газового облака, образованного приливным воздействием проходящей звезды - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 12:26Наука
Астрономы обнаружили "пропавшее" вещество Млечного Пути
 
НаукаВселеннаяфизикаКосмос - РИА НаукаДания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния