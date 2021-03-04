Врач пояснила, почему коронавирус опасен для пожилых людей
14:10 04.03.2021 (обновлено: 14:11 04.03.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У пожилых пациентов мало "наивных" или молодых клеток, поэтому встречаясь с коронавирусной инфекцией, они переносят ее гораздо тяжелее молодых, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Коронавирусная инфекция - первая инфекция в истории человечества, которая значимо зависит от возраста: чем старше человек, тем больше риска... Почему особенно пациентам пожилого возраста опасно встречаться с коронавирусом? Потому что у него очень мало "наивных" клеток, то есть молодых клеток, которые могут ответить на новую инфекцию", - сказала Ткачева на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".
Она пояснила, что иммунитет пожилого человека в целом плохо отвечает на инфекцию, а когда он встречает нового инфекционного агента - это особенно опасно.