Врач пояснила, почему коронавирус опасен для пожилых людей

"Коронавирусная инфекция - первая инфекция в истории человечества, которая значимо зависит от возраста: чем старше человек, тем больше риска... Почему особенно пациентам пожилого возраста опасно встречаться с коронавирусом? Потому что у него очень мало "наивных" клеток, то есть молодых клеток, которые могут ответить на новую инфекцию", - сказала Ткачева на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".