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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vrach-1599915374.html
Врач пояснила, почему коронавирус опасен для пожилых людей
Врач пояснила, почему коронавирус опасен для пожилых людей
У пожилых пациентов мало "наивных" или молодых клеток, поэтому встречаясь с коронавирусной инфекцией, они переносят ее гораздо тяжелее молодых, рассказала... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:10
2021-03-04T14:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У пожилых пациентов мало "наивных" или молодых клеток, поэтому встречаясь с коронавирусной инфекцией, они переносят ее гораздо тяжелее молодых, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Она пояснила, что иммунитет пожилого человека в целом плохо отвечает на инфекцию, а когда он встречает нового инфекционного агента - это особенно опасно.
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коронавирус в россии, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Врач пояснила, почему коронавирус опасен для пожилых людей

14:10 04.03.2021 (обновлено: 14:11 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса
Сотрудница поликлиники измеряет температуру посетительницы в связи с угрозой распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. У пожилых пациентов мало "наивных" или молодых клеток, поэтому встречаясь с коронавирусной инфекцией, они переносят ее гораздо тяжелее молодых, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Коронавирусная инфекция - первая инфекция в истории человечества, которая значимо зависит от возраста: чем старше человек, тем больше риска... Почему особенно пациентам пожилого возраста опасно встречаться с коронавирусом? Потому что у него очень мало "наивных" клеток, то есть молодых клеток, которые могут ответить на новую инфекцию", - сказала Ткачева на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".
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Она пояснила, что иммунитет пожилого человека в целом плохо отвечает на инфекцию, а когда он встречает нового инфекционного агента - это особенно опасно.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОльга ТкачеваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
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