https://ria.ru/20210304/voyagers-1599777137.html

В триллере "Поколение Вояджер" герои сходят с ума без загадочной жидкости

В триллере "Поколение Вояджер" герои сходят с ума без загадочной жидкости

На YouTube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер". Режиссер фильма — Нил Бергер, создавший... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T03:19

2021-03-04T03:19

2021-03-04T03:19

коронавирус covid-19

космос

культура

кино и сериалы

новости культуры

колин фаррелл

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер". Режиссер фильма — Нил Бергер, создавший "Иллюзиониста" и "Области тьмы".В ленте расскажут о группе молодых мужчин и женщин, которые отправляются в космическую экспедицию, чтобы колонизировать далекую планету. Во время миссии они употребляют загадочную жидкость синего цвета, которая притупляет желания и эмоции, делая людей покорными. Однажды участники миссии отказываются принимать этот препарат. В результате жизнь на корабле начинает погружаться в хаос. Главные роли в триллере исполнили Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан, Финн Уайтхед, Шанте Адамс и другие.Изначально выход фильма был запланирован на ноябрь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Теперь премьера состоится в начале апреля.

https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, космос, кино и сериалы, новости культуры, колин фаррелл