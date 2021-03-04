Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210304/voyagers-1599777137.html
В триллере "Поколение Вояджер" герои сходят с ума без загадочной жидкости
В триллере "Поколение Вояджер" герои сходят с ума без загадочной жидкости
На YouTube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер". Режиссер фильма — Нил Бергер, создавший... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T03:19
2021-03-04T03:19
коронавирус covid-19
космос
культура
кино и сериалы
новости культуры
колин фаррелл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599778554_330:0:2214:1060_1920x0_80_0_0_477d24b48a7229ad1ee76d973269b70f.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер". Режиссер фильма — Нил Бергер, создавший "Иллюзиониста" и "Области тьмы".В ленте расскажут о группе молодых мужчин и женщин, которые отправляются в космическую экспедицию, чтобы колонизировать далекую планету. Во время миссии они употребляют загадочную жидкость синего цвета, которая притупляет желания и эмоции, делая людей покорными. Однажды участники миссии отказываются принимать этот препарат. В результате жизнь на корабле начинает погружаться в хаос. Главные роли в триллере исполнили Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан, Финн Уайтхед, Шанте Адамс и другие.Изначально выход фильма был запланирован на ноябрь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Теперь премьера состоится в начале апреля.
https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599778554_566:0:1979:1060_1920x0_80_0_0_ffea0c4ae13f9df3819367763d573612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, космос, кино и сериалы, новости культуры, колин фаррелл

В триллере "Поколение Вояджер" герои сходят с ума без загадочной жидкости

03:19 04.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер". Режиссер фильма — Нил Бергер, создавший "Иллюзиониста" и "Области тьмы".
В ленте расскажут о группе молодых мужчин и женщин, которые отправляются в космическую экспедицию, чтобы колонизировать далекую планету. Во время миссии они употребляют загадочную жидкость синего цвета, которая притупляет желания и эмоции, делая людей покорными.
Однажды участники миссии отказываются принимать этот препарат. В результате жизнь на корабле начинает погружаться в хаос.
Главные роли в триллере исполнили Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан, Финн Уайтхед, Шанте Адамс и другие.
Изначально выход фильма был запланирован на ноябрь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли. Теперь премьера состоится в начале апреля.
DOTA: кровь дракона (официальный трейлер). Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 01:47Культура
Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2
 
КультураКоронавирус COVID-19КосмосКино и сериалыНовости культурыКолин Фаррелл
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Минздрав разработал проект о диспансеризации
13:51Эксперт назвал введение цифрового налога мировым трендом
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
Лента новостейМолния