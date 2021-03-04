В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях, говорится в сообщении заксобрания.
Решение об увеличении финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год было принято на первом заседании весенней сессии 4 марта.
"Ассигнования выросли на 1,9 миллиарда рублей и составляют 8,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы добились члены фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.
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Также на заседании в четверг депутаты скоректировали параметры дорожного фонда Воронежской области.
"В рамках первой корректировки бюджета региона увеличиваются ассигнования дорожного фонда Воронежской области на сумму 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, дорфонд региона в 2021 году составит более 17 миллиардов рублей", – сообщил Владимир Нетёсов.