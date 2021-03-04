https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html

В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы

В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы

Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:06

2021-03-04T13:06

2021-03-04T13:06

воронежская область

единая россия

воронежская областная дума

экономика

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях, говорится в сообщении заксобрания.Решение об увеличении финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год было принято на первом заседании весенней сессии 4 марта.Он отметил, что увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы добились члены фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.Также на заседании в четверг депутаты скоректировали параметры дорожного фонда Воронежской области.

https://ria.ru/20210301/polk-1599399332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/proisshestviya-1599251694.html

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единая россия, воронежская областная дума, экономика