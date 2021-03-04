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Воронежская область
Воронежская область
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В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы
В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы
Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:06
2021-03-04T13:06
воронежская область
единая россия
воронежская областная дума
экономика
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях, говорится в сообщении заксобрания.Решение об увеличении финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год было принято на первом заседании весенней сессии 4 марта.Он отметил, что увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы добились члены фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.Также на заседании в четверг депутаты скоректировали параметры дорожного фонда Воронежской области.
https://ria.ru/20210301/polk-1599399332.html
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единая россия, воронежская областная дума, экономика

В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы

13:06 04.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях, говорится в сообщении заксобрания.
Решение об увеличении финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год было принято на первом заседании весенней сессии 4 марта.
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"Ассигнования выросли на 1,9 миллиарда рублей и составляют 8,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы добились члены фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.
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Также на заседании в четверг депутаты скоректировали параметры дорожного фонда Воронежской области.
"В рамках первой корректировки бюджета региона увеличиваются ассигнования дорожного фонда Воронежской области на сумму 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, дорфонд региона в 2021 году составит более 17 миллиардов рублей", – сообщил Владимир Нетёсов.
 
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