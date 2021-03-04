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Путин на встрече с волонтерами рассказал о важности их работы
Путин на встрече с волонтерами рассказал о важности их работы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что пандемия отступает, но вызовов еще много, и они... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:20
2021-03-04T14:20
2021-03-04T14:58
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что пандемия отступает, но вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество