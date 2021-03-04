Путин на встрече с волонтерами рассказал о важности их работы

"Хочу выразить надежду на то, что вы, несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, как вы видите, мы еще наверняка об этом поговорим, но тем не менее вызовов еще у нас много, и они все опасный характер носят, поэтому ваша работа нужна, ваша поддержка востребована. Надеюсь, что вы ее, эту работу, не оставите", - сказал он.