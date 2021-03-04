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Тверская область
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Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест
Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест
В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:10
2021-03-04T13:10
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя.В форуме принимают участие депутаты Госдумы, руководство Заксобрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.По словам губернатора, ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать крупные проекты по созданию новой модели общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды. Он напомнил, что объём поддержки экономики региона в 2020 году составил 9,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря федеральному центру. В дальнейшем, как отметил Руденя, система государственной поддержки будет ориентирована на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие. Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года.
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Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест

13:10 04.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Пять лет назад мы поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую область в число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию. За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы", - сказа глава региона, выступая в Твери на Форуме муниципальных образований, проходящем под девизом "Энергия развития. Верхневолжье-2021" .
В форуме принимают участие депутаты Госдумы, руководство Заксобрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.
По словам губернатора, ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать крупные проекты по созданию новой модели общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды.
Рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеслава Петушенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Он напомнил, что объём поддержки экономики региона в 2020 году составил 9,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря федеральному центру.
В дальнейшем, как отметил Руденя, система государственной поддержки будет ориентирована на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие.
Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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