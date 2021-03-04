https://ria.ru/20210304/verkhnevolzhe-1599902080.html

Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест

Руденя: в Верхневолжье за пять лет созданы 7400 рабочих мест

В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:10

2021-03-04T13:10

2021-03-04T13:10

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 4 мар – РИА Новости. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя.В форуме принимают участие депутаты Госдумы, руководство Заксобрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.По словам губернатора, ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать крупные проекты по созданию новой модели общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды. Он напомнил, что объём поддержки экономики региона в 2020 году составил 9,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря федеральному центру. В дальнейшем, как отметил Руденя, система государственной поддержки будет ориентирована на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие. Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года.

https://ria.ru/20210302/ekonomzona-1599607229.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя