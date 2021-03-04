https://ria.ru/20210304/velikiy-post-1599928580.html

Онлайн-конференция о предназначении Великого поста

Онлайн-конференция о предназначении Великого поста

17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная началу Великого поста и его настоящему предназначению, состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-03-04T15:17

2021-03-04T15:17

2021-03-04T15:17

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1599928580.jpg?1614860225

Задать вопросУчастники:- викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский ПАНТЕЛЕИМОН;- глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир ЛЕГОЙДА;- директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского Алексей ЗАРОВ.Великий пост, который у православных в этом году продлится с 15 марта до 1 мая, сопровождается особенными испытаниями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пандемия отражается на жизни православных? Как особый режим питания в этот период соотносится с коронавирусом? В ходе мероприятия будут также затронуты богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого поста.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы