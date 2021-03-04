Онлайн-конференция о предназначении Великого поста
17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная началу Великого поста и его настоящему предназначению, состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский ПАНТЕЛЕИМОН;
- глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир ЛЕГОЙДА;
- директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского Алексей ЗАРОВ.
Великий пост, который у православных в этом году продлится с 15 марта до 1 мая, сопровождается особенными испытаниями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пандемия отражается на жизни православных? Как особый режим питания в этот период соотносится с коронавирусом? В ходе мероприятия будут также затронуты богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого поста.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Восточным викариатством города Москвы, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский ПАНТЕЛЕИМОН;
- глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир ЛЕГОЙДА;
- директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского Алексей ЗАРОВ.
Великий пост, который у православных в этом году продлится с 15 марта до 1 мая, сопровождается особенными испытаниями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пандемия отражается на жизни православных? Как особый режим питания в этот период соотносится с коронавирусом? В ходе мероприятия будут также затронуты богословско-философские темы истории установления и глубинных смыслов Великого поста.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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