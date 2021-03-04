https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599929149.html

Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от COVID-19

Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от COVID-19

Проблемы с вакцинацией от коронавируса в России есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:18

2021-03-04T15:18

2021-03-04T15:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Проблемы с вакцинацией от коронавируса в России есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе".Российский президент уточнил, что в девяти регионах еще не приступали к вакцинации."Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть. В некоторых субъектах федерации пока еще, по-моему, в 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации", - рассказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно с только же сделали первый укол."Мы будем развивать это дальше", - отметил Путин.Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.

https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин