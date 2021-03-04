https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599929149.html
Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от COVID-19
Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от COVID-19
Проблемы с вакцинацией от коронавируса в России есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:18
2021-03-04T15:18
2021-03-04T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Проблемы с вакцинацией от коронавируса в России есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе".Российский президент уточнил, что в девяти регионах еще не приступали к вакцинации."Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть. В некоторых субъектах федерации пока еще, по-моему, в 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации", - рассказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно с только же сделали первый укол."Мы будем развивать это дальше", - отметил Путин.Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.
https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Проблемы с вакцинацией от коронавируса
в России
есть, но региональные власти быстро реагируют, сообщил президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе".
"Знаю, что у нас есть проблемы с этим, это, конечно, в такой масштабной работе по-другому и не бывает, но надо отдать должное и региональным властям, и федеральным, все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют", - сказал Путин.
Российский президент уточнил, что в девяти регионах еще не приступали к вакцинации.
"Есть вопросы, связанные даже уже не с производством ... есть проблемы с логистикой, с распределением ... С организацией прививочных пунктов есть. В некоторых субъектах федерации пока еще, по-моему, в 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации", - рассказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно с только же сделали первый укол.
"Мы будем развивать это дальше", - отметил Путин.
Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России началась 18 января 2021 года. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.