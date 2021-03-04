https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599922946.html

Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение

Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение

Вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:56

2021-03-04T14:56

2021-03-04T14:56

вакцинация россиян от covid-19

ольга ткачева

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

вакцинация

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Она пояснила, что все инфекционные заболевания, с которым человек встречается на протяжении всей жизни, оставляют свой след. "Тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет", - добавила Ткачева.

https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, ольга ткачева, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, вакцинация, общество