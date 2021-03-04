https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599922946.html
Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение
Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение
Вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:56
2021-03-04T14:56
2021-03-04T14:56
вакцинация россиян от covid-19
ольга ткачева
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
вакцинация
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Она пояснила, что все инфекционные заболевания, с которым человек встречается на протяжении всей жизни, оставляют свой след. "Тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет", - добавила Ткачева.
https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html
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вакцинация россиян от covid-19, ольга ткачева, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, вакцинация, общество