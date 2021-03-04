https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599917671.html

Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса

Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную вакцинацию от коронавируса в России, чтобы к осени... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:25

2021-03-04T14:25

2021-03-04T14:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

михаил мишустин

кызыл

общество

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КЫЗЫЛ, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную вакцинацию от коронавируса в России, чтобы к осени "практически минимизировать все возможные опасности, связанные с коронавирусом".В четверг глава правительства РФ проинспектировал, как оказывается многопрофильная медицинская помощь в ГБУЗ "Республиканская больница номер 1" в Кызыле. С мая прошлого года в связи с пандемией терапевтический корпус республиканской больницы функционировал как временный инфекционный госпиталь, но в феврале вернулся в обычный режим работы."Очень надеемся, что мы в ближайшее время сделаем все необходимое для того, чтобы в стране, как говорил президент, провести массовую вакцинацию людей, масштабную вакцинацию, и уже чтобы к осени мы практически минимизировали все возможные опасности, связанные с коронавирусом", - сказал Мишустин.Премьер прошёл по кардиологическому отделению, поговорил с несколькими пожилыми пациентками больницы."У вас такие, Лилия Семёновна, с вашей подругой халаты красивые и одинаковые. Вам здесь их подарили или это к приезду гостей?" - поинтересовался Мишустин.Женщина рассказала, что этот "больничный наряд" им дали на время госпитализации."Надо отдать. Мне кажется, что нужно подарить такие халаты. А мы сами тогда рассчитаемся, чтобы никто не пострадал. Договорились? Халаты шикарные", - добавил премьер.Он ещё расспросил женщину о ее семье, профессии, жизни. Она в свою очередь выразила сожаление в связи с тем, что визит премьера пришелся на межсезонье, и пригласила Мишустина приехать в республику вновь. По её словам, регион в последнее время сильно преобразился.Глава правительства напомнил, что совсем недавно в республике был построен инфекционный госпиталь."И ко второй волне - мы так называем условно - в октябре ввели его в строй. И вы знаете, как в этом смысле беспокоится о Тыве (глава Минобороны) Сергей Кужугетович Шойгу, каждую копеечку считает для того, чтобы помочь землякам", - отметил Мишустин.Его собеседница после этих слов предложила премьеру: "Хотите я секрет открою?". Как оказалось, на самую первую работу женщину принял отец Сергея Шойгу, они работали вместе несколько лет.Премьер во время посещения больницы зашел и в одну из палат отделения кардиологии, поинтересовался самочувствием пациентов и пожелал скорейшего выздоровления.Заведующая кардиологическим отделением № 2 Шораана Ооржак рассказала, что у них лечится много пожилых пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Врач отметила, что такой категории граждан после COVID-19 необходима лекарственная терапия, и спросила, возможно ли обеспечить это."Я вижу два варианта. Первый - (глава Минздрава) Михаил Альбертович (Мурашко) по своим программам посмотрит. Второй - у нас есть индивидуальная программа социально-экономического развития республики, где миллиард рублей каждый год выделяет Российская Федерация. Это не самые большие деньги, мне кажется, что (глава республики) Шолбан Валерьевич (Кара-оол) нас слышит. Думаю, что решим. Давайте так прямо договоримся", - предложил Мишустин.Во время посещения больницы премьер поинтересовался у медиков, все ли и вовремя получали положенные им президентские надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Мишустина заверили, что все получали выплаты в срок и в полном объёме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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