https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599915557.html

Премьер Украины рассказал о ходе вакцинации от COVID-19

Премьер Украины рассказал о ходе вакцинации от COVID-19

Правительство Украины рассчитывает, что до 22 миллионов граждан будут вакцинированы от коронавируса до конца 2022 года, при этом допускает ускорение этапов... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:10

2021-03-04T14:10

2021-03-04T14:10

распространение коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

astrazeneca

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ed1b5947b27c31151f86eb9dd6333d06.jpg

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает, что до 22 миллионов граждан будут вакцинированы от коронавируса до конца 2022 года, при этом допускает ускорение этапов вакцинации граждан, которые прописаны в национальном плане, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг.Онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса заработала на Украине 1 марта. По данным министерства цифровой трансформации Украины, более 100 тысяч украинцев разных возрастов уже записались в очередь."В течение этого и следующего года, согласно плану вакцинации, мы видим возможность вакцинировать от 20 до 22 миллионов украинцев. В этом году ожидаем порядка 10 миллионов граждан, которые вакцинируются в стране…Пересматривать нормы (вакцинации – ред.) мы не будем. У нас есть пять этапов вакцинации. Мы просто начнем…не завершив первый этап, второй (если будет необходимость – ред.)", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции.По его словам, согласно соцопросам, в стране готовы вакцинироваться 43% граждан. А для глобального иммунитета необходима вакцинация или приобретение природного иммунитета 70% населения. Вместе с тем Шмыгаль сказал, что украинцы активно регистрируются в онлайн очередь вакцинации, но старшие люди немного медленнее. Он сказал, что в ближайшие дни будет сформирован список для глобальной кампании вакцинации.Кроме того, премьер сказал, что в целом в первом полугодии более страна получит более девяти миллионов доз вакцины, что позволит вакцинировать 4,5 миллиона украинцев.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 2,7 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 10 тысяч прививок.

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599152474.html

https://ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599673331.html

https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599058138.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, astrazeneca , украина, в мире