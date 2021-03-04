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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599915557.html
Премьер Украины рассказал о ходе вакцинации от COVID-19
Премьер Украины рассказал о ходе вакцинации от COVID-19
Правительство Украины рассчитывает, что до 22 миллионов граждан будут вакцинированы от коронавируса до конца 2022 года, при этом допускает ускорение этапов... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:10
2021-03-04T14:10
распространение коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
astrazeneca
украина
в мире
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КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает, что до 22 миллионов граждан будут вакцинированы от коронавируса до конца 2022 года, при этом допускает ускорение этапов вакцинации граждан, которые прописаны в национальном плане, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг.Онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса заработала на Украине 1 марта. По данным министерства цифровой трансформации Украины, более 100 тысяч украинцев разных возрастов уже записались в очередь."В течение этого и следующего года, согласно плану вакцинации, мы видим возможность вакцинировать от 20 до 22 миллионов украинцев. В этом году ожидаем порядка 10 миллионов граждан, которые вакцинируются в стране…Пересматривать нормы (вакцинации – ред.) мы не будем. У нас есть пять этапов вакцинации. Мы просто начнем…не завершив первый этап, второй (если будет необходимость – ред.)", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции.По его словам, согласно соцопросам, в стране готовы вакцинироваться 43% граждан. А для глобального иммунитета необходима вакцинация или приобретение природного иммунитета 70% населения. Вместе с тем Шмыгаль сказал, что украинцы активно регистрируются в онлайн очередь вакцинации, но старшие люди немного медленнее. Он сказал, что в ближайшие дни будет сформирован список для глобальной кампании вакцинации.Кроме того, премьер сказал, что в целом в первом полугодии более страна получит более девяти миллионов доз вакцины, что позволит вакцинировать 4,5 миллиона украинцев.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 2,7 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 10 тысяч прививок.
https://ria.ru/20210301/ukraina-1599152474.html
https://ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599673331.html
https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599058138.html
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, astrazeneca , украина, в мире

Премьер Украины рассказал о ходе вакцинации от COVID-19

14:10 04.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает, что до 22 миллионов граждан будут вакцинированы от коронавируса до конца 2022 года, при этом допускает ускорение этапов вакцинации граждан, которые прописаны в национальном плане, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг.
Онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса заработала на Украине 1 марта. По данным министерства цифровой трансформации Украины, более 100 тысяч украинцев разных возрастов уже записались в очередь.
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"В течение этого и следующего года, согласно плану вакцинации, мы видим возможность вакцинировать от 20 до 22 миллионов украинцев. В этом году ожидаем порядка 10 миллионов граждан, которые вакцинируются в стране…Пересматривать нормы (вакцинации – ред.) мы не будем. У нас есть пять этапов вакцинации. Мы просто начнем…не завершив первый этап, второй (если будет необходимость – ред.)", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции.
По его словам, согласно соцопросам, в стране готовы вакцинироваться 43% граждан. А для глобального иммунитета необходима вакцинация или приобретение природного иммунитета 70% населения. Вместе с тем Шмыгаль сказал, что украинцы активно регистрируются в онлайн очередь вакцинации, но старшие люди немного медленнее. Он сказал, что в ближайшие дни будет сформирован список для глобальной кампании вакцинации.
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На вакцинацию украинцев понадобится 200 лет, заявил депутат Рады
Кроме того, премьер сказал, что в целом в первом полугодии более страна получит более девяти миллионов доз вакцины, что позволит вакцинировать 4,5 миллиона украинцев.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 2,7 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали почти 10 тысяч прививок.
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Распространение коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19AstraZenecaУкраинаВ мире
 
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