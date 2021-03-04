https://ria.ru/20210304/vaktsina-1600005441.html

Бразилия согласовала условия закупки вакцины "Спутник V"

Бразилия согласовала условия закупки вакцины "Спутник V"

Правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", разработанной институтом Гамалеи, заявил министр РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:11

2021-03-04T23:11

2021-03-04T23:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

жаир болсонару

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", разработанной институтом Гамалеи, заявил министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу.Президент страны Жаир Болсонару сообщил в своем Telegram-канале, что правительство рассчитывает получить первую партию вакцины "Спутник V" уже в марте, аналогичную информацию ранее распространил минздрав страны.В конце февраля власти Бразилии освободили российскую вакцину от конкурса при государственной закупке."Спутник V" до сих пор не получил разрешения местного санитарного регулятора Anvisa на экстренное применение, хотя сенат страны устранил формальные препятствия для быстрого одобрения вакцин ведущих мировых лабораторий.В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против коронавируса производства AstraZeneca, Sinovac, и Pfizer/BioNTech. Кроме того, Anvisa освободил от необходимости в регистрации вакцины, поставляемые по линии международного механизма COVAX.

https://ria.ru/20210304/ekspertiza-1599922143.html

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире