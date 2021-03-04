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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599981680.html
Лаос зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Лаос зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Минздрав Лаоса зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", это 44 страна, которая одобрила применение вакцины, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:55
2021-03-04T18:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
лаос
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав Лаоса зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", это 44 страна, которая одобрила применение вакцины, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Общее население стран, зарегистрировавших вакцину, превышает 1,1 миллиарда человек."Регистрация вакцины "Спутник V" обеспечит возможность остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Лаоса. Включение "Спутник V" в национальный портфель вакцин Лаоса является признанием эффективности российской вакцины, которая создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Рассчитываем расширять партнерство по вакцине с другими государствами азиатского региона", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго и Шри-Ланке.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лаос, в мире

Лаос зарегистрировал вакцину "Спутник V"

18:55 04.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав Лаоса зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", это 44 страна, которая одобрила применение вакцины, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Лаос стал 44 государством мира, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщил фонд.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Общее население стран, зарегистрировавших вакцину, превышает 1,1 миллиарда человек.
"Регистрация вакцины "Спутник V" обеспечит возможность остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Лаоса. Включение "Спутник V" в национальный портфель вакцин Лаоса является признанием эффективности российской вакцины, которая создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Рассчитываем расширять партнерство по вакцине с другими государствами азиатского региона", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго и Шри-Ланке.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЛаосВ мире
 
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