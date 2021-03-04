https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599981680.html

Лаос зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Лаос зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Минздрав Лаоса зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", это 44 страна, которая одобрила применение вакцины, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:55

2021-03-04T18:55

2021-03-04T18:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

лаос

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав Лаоса зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", это 44 страна, которая одобрила применение вакцины, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Общее население стран, зарегистрировавших вакцину, превышает 1,1 миллиарда человек."Регистрация вакцины "Спутник V" обеспечит возможность остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Лаоса. Включение "Спутник V" в национальный портфель вакцин Лаоса является признанием эффективности российской вакцины, которая создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Рассчитываем расширять партнерство по вакцине с другими государствами азиатского региона", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго и Шри-Ланке.

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599969617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лаос, в мире