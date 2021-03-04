https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599959748.html

МИД рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Словакию

МИД рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Словакию

Россия поставила Словакии вакцину от коронавируса "Спутник V" на основании правительственной заявки от Братиславы, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:26

2021-03-04T17:26

2021-03-04T17:26

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мария захарова

мид словакии

словакия

братислава

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия поставила Словакии вакцину от коронавируса "Спутник V" на основании правительственной заявки от Братиславы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, есть заявления, которые "вызывают недоумение", и вместе с тем есть выражения благодарности и поддержки от населения Словакии."То, что факт поставки российской вакцины вызвали внутриполитические разногласия в Словакии, является, с нашей точки зрения, свидетельством наличия внутриполитических разногласий, в том числе, в оценке России. Каким образом это связано с вакциной – большой вопрос", - отметила Захарова.Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".Реагируя на прибытие первой партии вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны". В свою очередь, два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с последними действиями премьера в отношении российской вакцины они не исключают реорганизацию правительства вплоть до выхода из него их партий.В четверг Корчок и Ремишова выразили одобрение началу процесса регистрации "Спутника" в ЕМА.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах.

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599935423.html

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599898695.html

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мария захарова, мид словакии, словакия, братислава, в мире