МИД рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Словакию
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкКоробка с российским препаратом "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) от коронавирусной инфекции
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия поставила Словакии вакцину от коронавируса "Спутник V" на основании правительственной заявки от Братиславы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поставки вакцины в Словакию начались на основании правительственной заявки Братиславы. Это не контрабанда, не контрафакт, не нарушение каких-то норм – это правительственная заявка. Мы действительно отфиксировали бурную реакцию в связи с началом поставок", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, есть заявления, которые "вызывают недоумение", и вместе с тем есть выражения благодарности и поддержки от населения Словакии.
"То, что факт поставки российской вакцины вызвали внутриполитические разногласия в Словакии, является, с нашей точки зрения, свидетельством наличия внутриполитических разногласий, в том числе, в оценке России. Каким образом это связано с вакциной – большой вопрос", - отметила Захарова.
Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".
Реагируя на прибытие первой партии вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны". В свою очередь, два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с последними действиями премьера в отношении российской вакцины они не исключают реорганизацию правительства вплоть до выхода из него их партий.
В четверг Корчок и Ремишова выразили одобрение началу процесса регистрации "Спутника" в ЕМА.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах.