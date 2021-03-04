https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599935423.html

Словацкие политики оценили начало регистрации "Спутника V" в ЕС

Словацкие политики оценили начало регистрации "Спутника V" в ЕС

Словацкие политики, ранее протестовавшие против закупок республикой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в четверг приветствовали информацию о том,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мид словакии

словакия

в мире

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ПРАГА, 4 мар – РИА Новости. Словацкие политики, ранее протестовавшие против закупок республикой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в четверг приветствовали информацию о том, что в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) начался процесс регистрации этой вакцины.Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер Игорь Матович, было принято решение о закупке вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".Реагируя на прибытие первой партии вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в ЕМА подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны". В свою очередь, два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с последними действиями премьера в отношении российской вакцины они не исключают реорганизацию правительства вплоть до выхода из него их партий.В четверг Корчок и Ремишова выразили одобрение началу процесса регистрации "Спутника" в ЕМА.В свою очередь, вице-премьер Ремишова констатировала в Facebook, что теперь осталось только дождаться официального одобрения вакцины "Спутник V" для использования в странах ЕС."Осталось только дождаться официального одобрения (в ЕМА), и вакцина может (в странах ЕС) нормально использоваться, как мы и говорили об этом с самого начала", - написала Ремишова.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах.

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599921495.html

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html

словакия

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид словакии, словакия, в мире