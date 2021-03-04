Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599929295.html
Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"
Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"
Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:19
2021-03-04T15:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей пленкович
коронавирусы
здоровье - общество
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил премьер Андрей Пленкович на заседании кабмина."У российских властей запрошена дополнительная документация о вакцине "Спутник V", чтобы мы могли быть уверены в эффективности и надежности вакцины, после чего сможем принять решение о дальнейших шагах в соответствии с рекомендациями HALMED (госрегулятора – ред.) и медицинского агентства ЕС (EMA), которое также начало процедуру проверки", - приводятся слова Пленковича в Twitter кабмина."Мы более чем готовы ее заказать", - подчеркнул глава правительства Хорватии.Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош 2 марта подтвердил посольству России в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины "Спутник V".Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что к ним ежедневно обращаются граждане Хорватии и проживающие в стране россияне, чтобы узнать, как получить вакцину от коронавируса из РФ.
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей пленкович, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире

Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"

15:19 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил премьер Андрей Пленкович на заседании кабмина.
"У российских властей запрошена дополнительная документация о вакцине "Спутник V", чтобы мы могли быть уверены в эффективности и надежности вакцины, после чего сможем принять решение о дальнейших шагах в соответствии с рекомендациями HALMED (госрегулятора – ред.) и медицинского агентства ЕС (EMA), которое также начало процедуру проверки", - приводятся слова Пленковича в Twitter кабмина.
"Мы более чем готовы ее заказать", - подчеркнул глава правительства Хорватии.
Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош 2 марта подтвердил посольству России в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины "Спутник V".
Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что к ним ежедневно обращаются граждане Хорватии и проживающие в стране россияне, чтобы узнать, как получить вакцину от коронавируса из РФ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ПленковичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоХорватияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния