https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599929295.html

Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"

Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"

Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:19

2021-03-04T15:19

2021-03-04T15:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей пленкович

коронавирусы

здоровье - общество

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил премьер Андрей Пленкович на заседании кабмина."У российских властей запрошена дополнительная документация о вакцине "Спутник V", чтобы мы могли быть уверены в эффективности и надежности вакцины, после чего сможем принять решение о дальнейших шагах в соответствии с рекомендациями HALMED (госрегулятора – ред.) и медицинского агентства ЕС (EMA), которое также начало процедуру проверки", - приводятся слова Пленковича в Twitter кабмина."Мы более чем готовы ее заказать", - подчеркнул глава правительства Хорватии.Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош 2 марта подтвердил посольству России в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины "Спутник V".Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что к ним ежедневно обращаются граждане Хорватии и проживающие в стране россияне, чтобы узнать, как получить вакцину от коронавируса из РФ.

хорватия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей пленкович, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире