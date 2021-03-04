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Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"
Хорватия запросила у России документы по "Спутнику V"
Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:19
2021-03-04T15:19
2021-03-04T15:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей пленкович
коронавирусы
здоровье - общество
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Хорватия готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили документы в РФ, заявил премьер Андрей Пленкович на заседании кабмина."У российских властей запрошена дополнительная документация о вакцине "Спутник V", чтобы мы могли быть уверены в эффективности и надежности вакцины, после чего сможем принять решение о дальнейших шагах в соответствии с рекомендациями HALMED (госрегулятора – ред.) и медицинского агентства ЕС (EMA), которое также начало процедуру проверки", - приводятся слова Пленковича в Twitter кабмина."Мы более чем готовы ее заказать", - подчеркнул глава правительства Хорватии.Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош 2 марта подтвердил посольству России в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины "Спутник V".Ранее в диппредставительстве рассказали РИА Новости, что к ним ежедневно обращаются граждане Хорватии и проживающие в стране россияне, чтобы узнать, как получить вакцину от коронавируса из РФ.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей пленкович, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире