https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599921495.html
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:46
2021-03-04T14:46
2021-03-04T14:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
брюссель
еврокомиссия
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре."Что касается вакцины "Спутник V" и ее соответствия стратегии вакцинации в ЕС, - пока слишком рано говорить об этом. На данный момент нет никаких контактов производителя с командой переговорщиков ЕС. Есть целая серия таких критериев, пока нельзя сказать, сможет ли производитель их выполнить", - сказал он.При этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что даже при соответствии всех критериев, это не гарантирует попадания препарата в стратегию по вакцинации Евросоюза. "Есть также вопросы бюджета, возможности и другие", - добавил он. Представитель ЕК уточнил, что это означает, что даже при согласовании европейским регулятором, нет гарантии, что Евросоюз будет вести переговоры о централизованной закупке вакцины.Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку 16 февраля, ее одобрение ожидается 11 марта. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах. РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, брюссель, еврокомиссия, европа, в мире
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости.
Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе
представитель Еврокомиссии
.
Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.
"Необходимо различать, с одной стороны, что делает ЕМА, ее процедуру постепенной экспертизы, и, с другой, - портфель вакцин ЕС. В настоящее время нет переговоров о том, чтобы включить "Спутник V" в общеевропейский портфель. Наша стратегия по вакцинам – совместная стратегия Еврокомиссии и стран-членов. И Еврокомиссия со странами-членами может в любой момент решить включить какую-либо вакцину в свой портфель", – сказал он.
"Что касается вакцины "Спутник V" и ее соответствия стратегии вакцинации в ЕС, - пока слишком рано говорить об этом. На данный момент нет никаких контактов производителя с командой переговорщиков ЕС. Есть целая серия таких критериев, пока нельзя сказать, сможет ли производитель их выполнить", - сказал он.
При этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что даже при соответствии всех критериев, это не гарантирует попадания препарата в стратегию по вакцинации Евросоюза. "Есть также вопросы бюджета, возможности и другие", - добавил он. Представитель ЕК уточнил, что это означает, что даже при согласовании европейским регулятором, нет гарантии, что Евросоюз будет вести переговоры о централизованной закупке вакцины.
Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.
В настоящее время на рынке Евросоюза
авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca
(до 400 миллионов доз).
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson
, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку 16 февраля, ее одобрение ожидается 11 марта. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе
уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах. РФПИ
ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.