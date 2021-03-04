Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599921495.html
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов
Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:46
2021-03-04T14:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
брюссель
еврокомиссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764848_0:131:3017:1828_1920x0_80_0_0_a152e0a9f2dcdb4c4d3b44e13e961eae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре."Что касается вакцины "Спутник V" и ее соответствия стратегии вакцинации в ЕС, - пока слишком рано говорить об этом. На данный момент нет никаких контактов производителя с командой переговорщиков ЕС. Есть целая серия таких критериев, пока нельзя сказать, сможет ли производитель их выполнить", - сказал он.При этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что даже при соответствии всех критериев, это не гарантирует попадания препарата в стратегию по вакцинации Евросоюза. "Есть также вопросы бюджета, возможности и другие", - добавил он. Представитель ЕК уточнил, что это означает, что даже при согласовании европейским регулятором, нет гарантии, что Евросоюз будет вести переговоры о централизованной закупке вакцины.Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&amp;J подала заявку 16 февраля, ее одобрение ожидается 11 марта. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах. РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html
https://ria.ru/20210304/sputnik-1599887782.html
https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764848_202:0:2813:1958_1920x0_80_0_0_6b424e281841fad08c272a00d8a2cce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, брюссель, еврокомиссия, европа, в мире

ЕК допустила добавление "Спутника V" в общеевропейский портфель заказов

14:46 04.03.2021 (обновлено: 14:58 04.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Еврокомиссия не исключила возможность добавления российской вакцины от COVID "Спутник V" в общеевропейский портфель заказов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.

"Необходимо различать, с одной стороны, что делает ЕМА, ее процедуру постепенной экспертизы, и, с другой, - портфель вакцин ЕС. В настоящее время нет переговоров о том, чтобы включить "Спутник V" в общеевропейский портфель. Наша стратегия по вакцинам – совместная стратегия Еврокомиссии и стран-членов. И Еврокомиссия со странами-членами может в любой момент решить включить какую-либо вакцину в свой портфель", – сказал он.

"Что касается вакцины "Спутник V" и ее соответствия стратегии вакцинации в ЕС, - пока слишком рано говорить об этом. На данный момент нет никаких контактов производителя с командой переговорщиков ЕС. Есть целая серия таких критериев, пока нельзя сказать, сможет ли производитель их выполнить", - сказал он.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 22:42Распространение коронавируса
В Австрии "Спутнику V" доверяют больше, чем AstraZeneca
При этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что даже при соответствии всех критериев, это не гарантирует попадания препарата в стратегию по вакцинации Евросоюза. "Есть также вопросы бюджета, возможности и другие", - добавил он. Представитель ЕК уточнил, что это означает, что даже при согласовании европейским регулятором, нет гарантии, что Евросоюз будет вести переговоры о централизованной закупке вакцины.
Ранее европейский лекарственный регулятор ЕМА сообщил, что начал процедуру постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В ЕМА не смогли уточнить сроки одобрения российской вакцины, но сообщили, что рассмотрение пойдет по ускоренной процедуре.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 12:07Распространение коронавируса
Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V"
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку 16 февраля, ее одобрение ожидается 11 марта. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Между "Спутником" и Навальным Запад выбирает здравый смысл
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах. РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБрюссельЕврокомиссияЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния