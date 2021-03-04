https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599898695.html

В Кремле пояснили, что поставки вакцины не являются гуманитарной помощью

В Кремле пояснили, что поставки вакцины не являются гуманитарной помощью

Россия делает все возможное для удовлетворения заявок из-за рубежа на вакцину от COVID-19, но это не гуманитарная помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:55

2021-03-04T12:55

2021-03-04T12:55

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия делает все возможное для удовлетворения заявок из-за рубежа на вакцину от COVID-19, но это не гуманитарная помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шутку премьера Словакии Игоря Матовича, который на вопрос о том, что он пообещал России за поставку вакцины "Спутник V", ответил, что "Закарпатскую Украину", Песков комментировать не стал."Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается", - добавил он.Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы 1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке российского препарата было принято, не дожидаясь его регистрации в ЕС, так как "вакцин в стране не хватает".В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков