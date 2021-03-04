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В Кремле пояснили, что поставки вакцины не являются гуманитарной помощью
В Кремле пояснили, что поставки вакцины не являются гуманитарной помощью
Россия делает все возможное для удовлетворения заявок из-за рубежа на вакцину от COVID-19, но это не гуманитарная помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:55
2021-03-04T12:55
2021-03-04T12:55
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия делает все возможное для удовлетворения заявок из-за рубежа на вакцину от COVID-19, но это не гуманитарная помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шутку премьера Словакии Игоря Матовича, который на вопрос о том, что он пообещал России за поставку вакцины "Спутник V", ответил, что "Закарпатскую Украину", Песков комментировать не стал."Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается", - добавил он.Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы 1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке российского препарата было принято, не дожидаясь его регистрации в ЕС, так как "вакцин в стране не хватает".В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Россия делает все возможное для удовлетворения заявок из-за рубежа на вакцину от COVID-19
, но это не гуманитарная помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Безусловно, это помощь в условиях всемирного дефицита вакцин. Безусловно, Россия делает все возможное, чтобы, в первую очередь, удовлетворить потребности своих собственных граждан, и во вторую очередь, удовлетворить многочисленные заявки других государств. Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров? и коллег получить эту вакцину, и РФПИ
работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в каком формате возможны поставки российской вакцины Словакии.
Шутку премьера Словакии Игоря Матовича, который на вопрос о том, что он пообещал России за поставку вакцины "Спутник V
", ответил, что "Закарпатскую Украину", Песков комментировать не стал.
"Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается", - добавил он.
Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы
1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке российского препарата было принято, не дожидаясь его регистрации в ЕС, так как "вакцин в стране не хватает".
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в 42 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.