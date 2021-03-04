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https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599893768.html
Регулятор ЕС рассчитывает оценить вакцину "Спутник V" в сокращенные сроки
Регулятор ЕС рассчитывает оценить вакцину "Спутник V" в сокращенные сроки
Европейский лекарственных регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА, которое в четверг объявило о начале процедуры постепенной экспертизы РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:38
2021-03-04T12:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
евросоюз
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Европейский лекарственных регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА, которое в четверг объявило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", рассчитывает, что оценка российского препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может, говорится в распространенном заявлении регулятора."Комитет ЕМА по лекарственным средствам для человека CHMP начал постепенную экспертизу вакцины против COVID-19 "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии Гамалея. Заявителем от ЕС на этот препарат является R-Pharm Germany GmbH", - говорится в заявлении.В документе уточняется, что решение о начале процедуры постепенной экспертизы принято "на основе результатов лабораторных и клинических испытаний. Эти исследования показывают, что "Спутник V" запускает выработку антител и иммунных клеток, которые нацелены на коронавирус SARS-CoV-2, и может помочь защитить от коронавируса"."В ЕМА будут оценивать данные (по вакцине "Спутник V") по мере их поступления, чтобы решить, превышают ли преимущества этого препарата связанные с ним риски. Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы подать официальную заявку на получение регистрационного удостоверения", - указали в ЕМА.Регулятор пояснил, что оценка российской вакцины будет производиться по обычным стандартам ЕС для доказательства ее эффективности, безопасности и качества. "Несмотря на то, что ЕМА не может предсказать общие сроки оценки, для этого процесса должно потребоваться меньше времени, чем обычно, поскольку будет применена постепенная экспертиза", - отмечается в заявлении.
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вакцина "спутник v", россия, евросоюз, европа, в мире

Регулятор ЕС рассчитывает оценить вакцину "Спутник V" в сокращенные сроки

12:38 04.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Европейский лекарственных регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА, которое в четверг объявило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", рассчитывает, что оценка российского препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может, говорится в распространенном заявлении регулятора.
"Комитет ЕМА по лекарственным средствам для человека CHMP начал постепенную экспертизу вакцины против COVID-19 "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии Гамалея. Заявителем от ЕС на этот препарат является R-Pharm Germany GmbH", - говорится в заявлении.
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В документе уточняется, что решение о начале процедуры постепенной экспертизы принято "на основе результатов лабораторных и клинических испытаний. Эти исследования показывают, что "Спутник V" запускает выработку антител и иммунных клеток, которые нацелены на коронавирус SARS-CoV-2, и может помочь защитить от коронавируса".
"В ЕМА будут оценивать данные (по вакцине "Спутник V") по мере их поступления, чтобы решить, превышают ли преимущества этого препарата связанные с ним риски. Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы подать официальную заявку на получение регистрационного удостоверения", - указали в ЕМА.
Регулятор пояснил, что оценка российской вакцины будет производиться по обычным стандартам ЕС для доказательства ее эффективности, безопасности и качества. "Несмотря на то, что ЕМА не может предсказать общие сроки оценки, для этого процесса должно потребоваться меньше времени, чем обычно, поскольку будет применена постепенная экспертиза", - отмечается в заявлении.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЕвросоюзЕвропаВ мире
 
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