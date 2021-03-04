https://ria.ru/20210304/ulitsy-1599947545.html

Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны

Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны

Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей инициативу о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в городах России, отметив, что с... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:39

2021-03-04T16:39

2021-03-04T16:39

75 лет великой победы

русская православная церковь

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей инициативу о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в городах России, отметив, что с реализацией идеи не нужно ждать.Глава государства в четверг провел встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия один из участников выступил с предложением давать названия улицам, которые носят сегодня непримечательные, "безымянные" названия имена героев.Путин подчеркнул, что и сегодня российское общество пользуется результатами той победы: россияне сохранились как этнос, нация, а нынешнее поколение имеет возможность растить своих детей."По поводу этих сроков (когда можно присвоить имена героев улицам): давайте мы с этим разберемся, это наверняка решения, которые должны приниматься на муниципальном уровне... Я уверен, что эти формальные ограничения имеют под собой основания, но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил Путин.

https://realty.ria.ru/20210210/geroi-1596779170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество