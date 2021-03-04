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Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны
Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны
Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей инициативу о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в городах России, отметив, что с... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:39
2021-03-04T16:39
75 лет великой победы
русская православная церковь
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей инициативу о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в городах России, отметив, что с реализацией идеи не нужно ждать.Глава государства в четверг провел встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия один из участников выступил с предложением давать названия улицам, которые носят сегодня непримечательные, "безымянные" названия имена героев.Путин подчеркнул, что и сегодня российское общество пользуется результатами той победы: россияне сохранились как этнос, нация, а нынешнее поколение имеет возможность растить своих детей."По поводу этих сроков (когда можно присвоить имена героев улицам): давайте мы с этим разберемся, это наверняка решения, которые должны приниматься на муниципальном уровне... Я уверен, что эти формальные ограничения имеют под собой основания, но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил Путин.
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русская православная церковь, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество

Путин поддержал идею называть улицы именами героев войны

16:39 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал блестящей инициативу о присвоении имен героев Великой Отечественной войны улицам и площадям в городах России, отметив, что с реализацией идеи не нужно ждать.
Глава государства в четверг провел встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". В ходе мероприятия один из участников выступил с предложением давать названия улицам, которые носят сегодня непримечательные, "безымянные" названия имена героев.
"Хочу сказать, что это блестящая инициатива с вашей стороны, со стороны ОНФ, ваших коллег по поводу присвоения имен наших героев Великой Отечественной войны соответствующим улицам, площадям и прочее. Думаю, вы правы: не нужно нам переносить в нашу светскую жизнь принципы Русской православной церкви и церковной жизни, когда причисление к лику святых требует определенного времени после кончины того или иного человека, церковного деятеля", - отреагировал президент.
Путин подчеркнул, что и сегодня российское общество пользуется результатами той победы: россияне сохранились как этнос, нация, а нынешнее поколение имеет возможность растить своих детей.
"По поводу этих сроков (когда можно присвоить имена героев улицам): давайте мы с этим разберемся, это наверняка решения, которые должны приниматься на муниципальном уровне... Я уверен, что эти формальные ограничения имеют под собой основания, но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил Путин.
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