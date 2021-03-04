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Пермского подростка арестовали по обвинению в убийстве собственной семьи
Пермского подростка арестовали по обвинению в убийстве собственной семьи
Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве собственной семьи, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:49
2021-03-04T17:49
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве собственной семьи, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен 16-летний сын убитых супругов. Сообщалось, что подросток находился в Екатеринбурге, оттуда его доставили для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.Позднее добавлялось, что пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты"."В настоящее время 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Показания подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи. Кадры СК РФ
Задержанный по подозрению в убийстве своей семьи пермский подросток рассказал, как одного за другим убил мать, отца и 12-летнюю сестру. По версии СК, он зарубил родных топором. Лицо отца было изуродовано настолько, что следователи сначала не могли установить ни его личность, ни даже примерный возраст.
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60
следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

Пермского подростка арестовали по обвинению в убийстве собственной семьи

17:49 04.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве собственной семьи, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен 16-летний сын убитых супругов. Сообщалось, что подросток находился в Екатеринбурге, оттуда его доставили для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.
Позднее добавлялось, что пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты".
"В настоящее время 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.
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