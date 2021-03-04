https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599966368.html

Пермского подростка арестовали по обвинению в убийстве собственной семьи

Пермского подростка арестовали по обвинению в убийстве собственной семьи

Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве собственной семьи, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:49

2021-03-04T17:49

2021-03-04T17:49

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901238_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b99ffaa388065e62f2364f83c65dee1f.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве собственной семьи, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен 16-летний сын убитых супругов. Сообщалось, что подросток находился в Екатеринбурге, оттуда его доставили для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.Позднее добавлялось, что пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты"."В настоящее время 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления... "убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью". Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Показания подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи. Кадры СК РФ Задержанный по подозрению в убийстве своей семьи пермский подросток рассказал, как одного за другим убил мать, отца и 12-летнюю сестру. По версии СК, он зарубил родных топором. Лицо отца было изуродовано настолько, что следователи сначала не могли установить ни его личность, ни даже примерный возраст. 2021-03-04T17:49 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия