https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html

Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры

Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры

Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:31

2021-03-04T12:31

2021-03-04T13:10

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен, по данным СМИ, 16-летний сын убитых супругов. Позднее добавлялось, что подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставляют для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме в посёлке Октябрьский молодой человек нанес удары топором своей матери, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Подчеркивается, что от полученных ран потерпевшие скончались на месте, орудия преступления изъяты следствием.В настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие преступлению. Наряду с этим следствие даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html

пермский край

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2021

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Показания подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи. Кадры СК РФ Задержанный по подозрению в убийстве своей семьи пермский подросток рассказал, как одного за другим убил мать, отца и 12-летнюю сестру. По версии СК, он зарубил родных топором. Лицо отца было изуродовано настолько, что следователи сначала не могли установить ни его личность, ни даже примерный возраст. 2021-03-04T12:31 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия