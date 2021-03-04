Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры
12:31 04.03.2021 (обновлено: 13:10 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен, по данным СМИ, 16-летний сын убитых супругов. Позднее добавлялось, что подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставляют для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.
"Сын погибших в настоящее время доставлен для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме в посёлке Октябрьский молодой человек нанес удары топором своей матери, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Подчеркивается, что от полученных ран потерпевшие скончались на месте, орудия преступления изъяты следствием.
В настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие преступлению. Наряду с этим следствие даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.