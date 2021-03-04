Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html
Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры
Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры
Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:31
2021-03-04T13:10
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901238_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b99ffaa388065e62f2364f83c65dee1f.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен, по данным СМИ, 16-летний сын убитых супругов. Позднее добавлялось, что подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставляют для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме в посёлке Октябрьский молодой человек нанес удары топором своей матери, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Подчеркивается, что от полученных ран потерпевшие скончались на месте, орудия преступления изъяты следствием.В настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие преступлению. Наряду с этим следствие даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599863961.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Показания подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи. Кадры СК РФ
Задержанный по подозрению в убийстве своей семьи пермский подросток рассказал, как одного за другим убил мать, отца и 12-летнюю сестру. По версии СК, он зарубил родных топором. Лицо отца было изуродовано настолько, что следователи сначала не могли установить ни его личность, ни даже примерный возраст.
2021-03-04T12:31
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901238_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3e1777953e2df5f83d6d5eecbf91f002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и сестры

12:31 04.03.2021 (обновлено: 13:10 04.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пермский подросток признался в убийстве матери, отца и маленькой сестры, мотивом назвал "семейные конфликты", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский Пермского края были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних дочери и сына. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", в розыск был объявлен глава семьи 1980 года рождения. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку. По данным местных СМИ, мужчина, который был объявлен в розыск, оказался одним из убитых. В розыск был объявлен, по данным СМИ, 16-летний сын убитых супругов. Позднее добавлялось, что подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставляют для следственных действий в СУСК России по Пермскому краю.
"Сын погибших в настоящее время доставлен для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 1 марта в частном доме в посёлке Октябрьский молодой человек нанес удары топором своей матери, после этого аналогичным способом убил отца и маленькую сестру. Подчеркивается, что от полученных ран потерпевшие скончались на месте, орудия преступления изъяты следствием.
В настоящее время следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и его аресте. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие преступлению. Наряду с этим следствие даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
09:50
На Ямале мужчину будут судить за убийство супруги и ее сестры
 
Следственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51Эксперт назвал введение цифрового налога мировым трендом
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
Лента новостейМолния