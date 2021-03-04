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Пензенская область
https://ria.ru/20210304/turizm-1599902550.html
Пензенские власти включат глэмпинг и кэмпинг в программу развития туризма
Пензенские власти включат глэмпинг и кэмпинг в программу развития туризма
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления -... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:12
2021-03-04T13:12
пензенская область
иван белозерцев
новости - туризм
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления - глэмпинг и кэмпинг, сообщила пресс-служба правительства региона."Предлагаю министерству культуры и туризма совместно с главами администраций муниципальных районов разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников - государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кэмпинга", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.Губернатор поручил главам районных администраций подобрать площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли.Глэмпинги (от слов "гламурный" и "кэмпинг") - комфортабельные кэмпинги со всеми благами цивилизации: электричеством, душем, удобными кроватями. При этом модули для проживания не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.
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РИА Новости
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иван белозерцев, новости - туризм, пензенская область, общество

Пензенские власти включат глэмпинг и кэмпинг в программу развития туризма

13:12 04.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления - глэмпинг и кэмпинг, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Предлагаю министерству культуры и туризма совместно с главами администраций муниципальных районов разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников - государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кэмпинга", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.
Губернатор поручил главам районных администраций подобрать площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли.
Глэмпинги (от слов "гламурный" и "кэмпинг") - комфортабельные кэмпинги со всеми благами цивилизации: электричеством, душем, удобными кроватями. При этом модули для проживания не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Пензенская областьИван БелозерцевНовости - ТуризмПензенская областьОбщество
 
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