https://ria.ru/20210304/turizm-1599902550.html
Пензенские власти включат глэмпинг и кэмпинг в программу развития туризма
Пензенские власти включат глэмпинг и кэмпинг в программу развития туризма
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления -... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:12
2021-03-04T13:12
2021-03-04T13:12
пензенская область
иван белозерцев
новости - туризм
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_35f2ce1d9f23625e7a1408828307055e.jpg
ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления - глэмпинг и кэмпинг, сообщила пресс-служба правительства региона."Предлагаю министерству культуры и туризма совместно с главами администраций муниципальных районов разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников - государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кэмпинга", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.Губернатор поручил главам районных администраций подобрать площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли.Глэмпинги (от слов "гламурный" и "кэмпинг") - комфортабельные кэмпинги со всеми благами цивилизации: электричеством, душем, удобными кроватями. При этом модули для проживания не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.
https://ria.ru/20210304/sklady-1599898868.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_112:0:1445:1000_1920x0_80_0_0_35522105e15002d4d4cdcd88b44874e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван белозерцев, новости - туризм, пензенская область, общество
ПЕНЗА, 4 мар - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
поручил разработать комплексную программу развития туристического бизнеса, включив в нее новые направления - глэмпинг и кэмпинг, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Предлагаю министерству культуры и туризма совместно с главами администраций муниципальных районов разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников - государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кэмпинга", - цитирует пресс-служба слова Белозерцева, сказанные в четверг во время оглашения инвестиционного послания главы региона.
Губернатор поручил главам районных администраций подобрать площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли.
Глэмпинги (от слов "гламурный" и "кэмпинг") - комфортабельные кэмпинги со всеми благами цивилизации: электричеством, душем, удобными кроватями. При этом модули для проживания не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.