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"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание": цветы к 8 Марта
"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание": цветы к 8 Марта
Приближается 8 Марта, который считается днем весны, красоты и внимания к женщине. Традиционно главным атрибутом праздника остаются цветы. Мимоза, тюльпаны,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:14
2021-03-04T13:35
весна
цветы
8 марта
праздник
фото
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Приближается 8 Марта, который считается днем весны, красоты и внимания к женщине. Традиционно главным атрибутом праздника остаются цветы. Мимоза, тюльпаны, розы, нарциссы — в фотоленте Ria.ru.
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весна, цветы, 8 марта, праздник, фото, фото

"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание": цветы к 8 Марта

11:14 04.03.2021 (обновлено: 13:35 04.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Приближается 8 Марта, который считается днем весны, красоты и внимания к женщине. Традиционно главным атрибутом праздника остаются цветы. Мимоза, тюльпаны, розы, нарциссы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

За зиму люди устают от больших статусных букетов, говорят флористы и советуют в канун 8 Марта обратить внимание на весенние цветы.

Выращивание роз в тепличном комплексе Зелёный Дом в поселке Супс Тахтамукайского района Республики Адыгея. Специалистами Зелёного Дома выращиваются порядка 50-ти сортов роз в закрытом грунте
1 из 19

За зиму люди устают от больших статусных букетов, говорят флористы и советуют в канун 8 Марта обратить внимание на весенние цветы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Восьмое марта — время тюльпанов, крокусов, мимозы, гиацинтов.

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
2 из 19

Восьмое марта — время тюльпанов, крокусов, мимозы, гиацинтов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Цветы могут быть и самостоятельным подарком, и приятным дополнением.

Мужчина везет ящик с нарциссами на багажнике своего велосипеда на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
3 из 19

Цветы могут быть и самостоятельным подарком, и приятным дополнением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Практически каждая четвертая россиянка хотела бы получить 8 Марта тюльпаны, каждая пятая — розы, показал предпраздничный опрос.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
4 из 19

Практически каждая четвертая россиянка хотела бы получить 8 Марта тюльпаны, каждая пятая — розы, показал предпраздничный опрос.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Радость у любой женщины способна вызвать серия цветов — тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши и сирень.

Уличная торговля нарциссами на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
5 из 19

Радость у любой женщины способна вызвать серия цветов — тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши и сирень.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание", — отмечает специалист по этикету, писатель Элеонора Басманова.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
6 из 19

"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание", — отмечает специалист по этикету, писатель Элеонора Басманова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Перед праздником в Россию из Абхазии массово везут мимозу. Между тем получить такой букетик хотели бы лишь пять процентов женщин.

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
7 из 19

Перед праздником в Россию из Абхазии массово везут мимозу. Между тем получить такой букетик хотели бы лишь пять процентов женщин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Все другие цветы сильно уступают в популярности розам и тюльпанам.

Розы, выращенные к Международному женскому дню на предприятии ГБУ Озеленение в Московской области
8 из 19

Все другие цветы сильно уступают в популярности розам и тюльпанам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Специалисты тепличного комплекса "Зеленый Дом" в адыгейском поселке Супс выращивают около 50 сортов роз, один прекраснее другого.

Выращивание роз в тепличном комплексе Зелёный Дом в поселке Супс Тахтамукайского района Республики Адыгея
9 из 19

Специалисты тепличного комплекса "Зеленый Дом" в адыгейском поселке Супс выращивают около 50 сортов роз, один прекраснее другого.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Нарциссы, герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники, фиалки обрадовали бы каждую десятую нашу соотечественницу.

Уличная торговля цветами на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
10 из 19

Нарциссы, герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники, фиалки обрадовали бы каждую десятую нашу соотечественницу.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

А пять процентов опрошенных сказали, что цветы на праздник им не нужны вовсе.

Розы, выращенные в тепличном комплексе Зелёный Дом в поселке Супс Тахтамукайского района Республики Адыгея. Специалистами Зелёного Дома выращиваются порядка 50-ти сортов роз в закрытом грунте
11 из 19

А пять процентов опрошенных сказали, что цветы на праздник им не нужны вовсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Врачи советуют выбирать цветы без запаха, чтобы избежать неприятностей, связанных с аллергией.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
12 из 19

Врачи советуют выбирать цветы без запаха, чтобы избежать неприятностей, связанных с аллергией.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 Марта, редко вызывают нежелательные реакции.

Женщина продает нарциссы на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
13 из 19

Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 Марта, редко вызывают нежелательные реакции.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Однако нужно учитывать, что из традиционных весенних цветов возможна аллергия на мимозу.

Уличная торговля мимозой на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
14 из 19

Однако нужно учитывать, что из традиционных весенних цветов возможна аллергия на мимозу.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, а чтобы продлить их жизнь, подрезать стебли не ножницами, а ножом или секатором.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта
15 из 19

Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, а чтобы продлить их жизнь, подрезать стебли не ножницами, а ножом или секатором.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
16 из 19

В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

У роз следует обращать внимание на чашелистики: они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.

Розы, выращенные к Международному женскому дню на предприятии ГБУ Озеленение в Московской области
17 из 19

У роз следует обращать внимание на чашелистики: они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Розы в тепличном комплексе "Зеленый Дом".

Выращивание роз в тепличном комплексе Зелёный Дом в поселке Супс Тахтамукайского района Республики Адыгея. Специалистами Зелёного Дома выращиваются порядка 50-ти сортов роз в закрытом грунте
18 из 19

Розы в тепличном комплексе "Зеленый Дом".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главное — чтобы подарок вызывал радость и улыбку, без них никакого праздника не получится.

Кот возле цветов, выращиваемых на предприятии ГБУ Озеленение в Московской области
19 из 19

Главное — чтобы подарок вызывал радость и улыбку, без них никакого праздника не получится.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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