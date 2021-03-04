"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание": цветы к 8 Марта
За зиму люди устают от больших статусных букетов, говорят флористы и советуют в канун 8 Марта обратить внимание на весенние цветы.
За зиму люди устают от больших статусных букетов, говорят флористы и советуют в канун 8 Марта обратить внимание на весенние цветы.
Восьмое марта — время тюльпанов, крокусов, мимозы, гиацинтов.
Восьмое марта — время тюльпанов, крокусов, мимозы, гиацинтов.
Цветы могут быть и самостоятельным подарком, и приятным дополнением.
Цветы могут быть и самостоятельным подарком, и приятным дополнением.
Практически каждая четвертая россиянка хотела бы получить 8 Марта тюльпаны, каждая пятая — розы, показал предпраздничный опрос.
Практически каждая четвертая россиянка хотела бы получить 8 Марта тюльпаны, каждая пятая — розы, показал предпраздничный опрос.
Радость у любой женщины способна вызвать серия цветов — тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши и сирень.
Радость у любой женщины способна вызвать серия цветов — тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши и сирень.
"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание", — отмечает специалист по этикету, писатель Элеонора Басманова.
"Это свежесть, надежда, трепетное ожидание", — отмечает специалист по этикету, писатель Элеонора Басманова.
Перед праздником в Россию из Абхазии массово везут мимозу. Между тем получить такой букетик хотели бы лишь пять процентов женщин.
Перед праздником в Россию из Абхазии массово везут мимозу. Между тем получить такой букетик хотели бы лишь пять процентов женщин.
Все другие цветы сильно уступают в популярности розам и тюльпанам.
Все другие цветы сильно уступают в популярности розам и тюльпанам.
Специалисты тепличного комплекса "Зеленый Дом" в адыгейском поселке Супс выращивают около 50 сортов роз, один прекраснее другого.
Специалисты тепличного комплекса "Зеленый Дом" в адыгейском поселке Супс выращивают около 50 сортов роз, один прекраснее другого.
Нарциссы, герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники, фиалки обрадовали бы каждую десятую нашу соотечественницу.
Нарциссы, герберы, гладиолусы, ирисы, подснежники, фиалки обрадовали бы каждую десятую нашу соотечественницу.
А пять процентов опрошенных сказали, что цветы на праздник им не нужны вовсе.
А пять процентов опрошенных сказали, что цветы на праздник им не нужны вовсе.
Врачи советуют выбирать цветы без запаха, чтобы избежать неприятностей, связанных с аллергией.
Врачи советуют выбирать цветы без запаха, чтобы избежать неприятностей, связанных с аллергией.
Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 Марта, редко вызывают нежелательные реакции.
Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 Марта, редко вызывают нежелательные реакции.
Однако нужно учитывать, что из традиционных весенних цветов возможна аллергия на мимозу.
Однако нужно учитывать, что из традиционных весенних цветов возможна аллергия на мимозу.
Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, а чтобы продлить их жизнь, подрезать стебли не ножницами, а ножом или секатором.
Чтобы букет стоял долго, нужно покупать свежие цветы, а чтобы продлить их жизнь, подрезать стебли не ножницами, а ножом или секатором.
В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде.
В случае с тюльпанами лучше выбирать слегка зеленоватые бутоны, так как цветы продолжают расти в воде.
У роз следует обращать внимание на чашелистики: они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.
У роз следует обращать внимание на чашелистики: они должны смотреть вверх, а не быть отогнутыми к стеблю.
Розы в тепличном комплексе "Зеленый Дом".
Главное — чтобы подарок вызывал радость и улыбку, без них никакого праздника не получится.
Главное — чтобы подарок вызывал радость и улыбку, без них никакого праздника не получится.